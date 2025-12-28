＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇28日◇NHKホール

3年連続3度目出場の3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEがリハーサルを終え、意気込みを語った。

バンド初の大トリを務めることが決まっており、今年9月リリースの「GOOD DAY」を歌唱する。ボーカルの大森元貴（29）は「大みそかのお祭りですから。心を込めて歌声を届けたいと思います」と意気込み、大トリの大役には「光栄ですね。少し大きすぎるかなという気もしますけど、しっかりと背負って楽しみたいというのが率直な気持ちです」と力を込めた。

今年はデビュー10周年。6カ月連続リリースを実施し、史上初めて累計ストリーミング再生100億回を突破したほか、オリコン年間ランキングとビルボード・ジャパン年間チャートそれぞれで7冠を獲得。令和の国民的バンドらしい活躍ぶりをみせた。

キーボードの藤澤涼架（32）は「たくさんのファンの方と楽しんでいける1年になったかなと思います。メンバーそれぞれが活躍させていただくところもあって、メンバーが活躍している姿をみる機会も始めてで、新鮮な気持ちになりました」。ギターの若井滉斗（29）も「いろんな出来事がありました。いろんな表現方法でミセスをみせることができてよかったです。何より3人で活動できてよかったです」と1年を振り返った。

大森は昨年に続き、はんてんを着て登場した。昨年は祖父から受け継いだものだったが、今年はグループオフィシャルグッズの緑色のモデルを着用。「今年はつくってもらって、気合を入れて着てきました」と笑い、今年1年について「去年も充実していて、これ以上はないと思っていたんですけど、越えましたね。リリース数ももちろん、ストリーミングでも100億回を超えたり、5大ドームツアーもありました。自分は朝ドラの『あんぱん』にも出させてもらって、初めてのことずくしだったので、まだまだ知らない景色があるんだと。大変ではあったんですけど、すごく充実していてワクワクする1年でした」と語った。

グループは今年をもって「フェーズ2」が完結し、来年から「フェーズ3」へ突入することも発表している。大森は今後についても「1日1日歌う場所があることに感謝してステージに上がっている」と引き締め「それが評価されていてうれしいなと思います」と話した。