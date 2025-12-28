◇バスケットボール ウインターカップ2025 準決勝(28日、東京体育館)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は28日、男子の準決勝2試合が行われ、決勝カードが決定しました。

▽第1試合 福岡大学附属大濠(福岡) 69-66 鳥取城北(鳥取)

第1試合は、前年の決勝と同カードとなった福岡大大濠(福岡)と鳥取城北(鳥取)が激突。序盤からシーソーゲームの展開となるも、前年覇者である福岡大大濠が8点リードで前半を折り返します。第3クオーター序盤には鳥取城北に3本の3Pシュートを許し逆転されるも、福岡大大濠が再びリード。69-66の3点差で勝利し、連覇もかかった3年連続の決勝進出を決めました。

▽第2試合 東山(京都) 72-58 福岡第一(福岡)

続いて、第2試合では福岡第一(福岡)と東山(京都)が対戦。第1クオーターでは勢いに乗った東山がダブルスコア以上の点差をつけてリードします。しかし第2クオーターでは福岡第一が反撃。いつもの攻撃スタイルを取り戻し、26点をあげて35-36と1点差まで迫りました。後半には東山が再び突き放しにかかるも、第4クオーター残り6分45秒の場面では福岡第一・宮本耀選手が3Pシュートを決め同点。それでも東山・佐藤凪選手が強力マークを受けながらもシュートを沈めるなどで、再び前に出ます。その後も東山が得点を重ね、72-58で勝利し、5年ぶりの決勝進出を決めました。

結果、決勝カードは福岡大学附属大濠(福岡)と東山(京都)の対戦となりました。