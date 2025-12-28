²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸Éþ¤òÃå¤¿¤¤¡ª¡¡´°Çä¡¢ºÆÈÎ¡Ä¡Ö¹Ä¼¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¡Ú2025Ç¯¡¦¹Ä¼¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
¡¡µÜÆâÄ£¤Ç¤Ï2025Ç¯¤«¤é¸ø¼°YouTube¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤äÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´¸øÌ³¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2025Ç¯¤Î¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃÂê¤¬¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Â»Ò¤µ¤ÞÃåÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ä·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¿Íµ¤¡¡ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤Ë
²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¿À¸Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É
¡¡6·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷²Â»Ò¤µ¤Þ¡£¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤¥«¥á¥ê¥¢¤Î²Ö¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¤ÎÍÕ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£¼Â¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡Ö¿À¸Í¡×¤æ¤«¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬ÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¥¸¥ã¥ô¥¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖViaggio Blu¡Ê¥Ó¥¢¥Ã¥¸¥ç¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡×¤¬2024Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥«¥á¥ê¥¢¥×¥ê¥ó¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¡Ê59400±ßÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬ÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â³¡¹¡£°ìÅÙ¤Ï´°Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼õ¤±¡¢ºÆÈÎ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÒÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎË¥À½¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¹©¾ìÍÍ¤«¤é¤â¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¡¢³§°ìÍÍ¤Ë¶Ã¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¼ÒÃ´Åö¼Ô¡Ë
²Â»Ò¤µ¤ÞÃåÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¿Íµ¤
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¸øÌ³¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÃåÍÑ¤µ¤ì¤ë¡¢ÂçÃÀ¤ÊÀÄ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAKIKO OGAWA¡Ê¥¢¥¥³ ¥ª¥¬¥ï¡Ë¡×¤Î´ûÀ½ÉÊ¡£
¡¡¼Â¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤äÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤é¤âÀ²¤ì¤ÎÉñÂæ¤Î°áÁõ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä´°À®ÈäÏª¤Î¾ì¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤ÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¡Ë
¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¡¢±Ñ²¦¼¼¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°
¡¡¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤ä±Ñ¹ñ¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡×¤¬1993Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥ë ¥×¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¹Ò¶õ¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤ª½Ð³Ý¤±¤Ê¤É¤Ë»ý»²¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬²¿ÅÙ¤«ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ¤¬¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤ò¡ª¡×¡Ö¼ÂÍÑÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡±Ñ²¦¼¼¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤Ï·ëº§Á°¤«¤é¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¡£¡Ö¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬¤µ¤Ã¤½¤¦¤È»ý¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¤¬¤ï¤¯¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£