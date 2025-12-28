¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡Ö¼¯»ùÅç¸©¤Î²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÌ¸Åç²¹Àô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
À¡¤ó¤ÀÅß¶õ¤ËÀ±¤¬½Ö¤¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÂ²»¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëµ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢Àã·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¹ë²Ú¤ÊÃÏ¸µ¤Î½Ü¤ÎÌ£³Ð¤â¡¢°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëºÇ¹â¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤²¹ÀôÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¼¯»ùÅç¸©¤Î²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¸ÅçÏ¢»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Âç¼«Á³¤È¡¢Çò¤¤Åò¤±¤à¤ê¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ë·Ê´Ñ¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¶¯¤¯±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÌ¸ÅçÏ¢»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Âç¼«Á³¤ÈÅò¤±¤à¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Åß¤ÏÎä¤¨¹þ¤à¤¬¡¢Àã¸«ÏªÅ·¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Ê¼°¤¢¤ë½É¤«¤é±£¤ì²È½É¤Þ¤ÇÁªÂò»èËÉÙ¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËºÇÅ¬¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤á¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë²¹ÃÈ¤Ê»§ËàÈ¾Åç¤ò´Ñ¸÷¤·¤Æ¡¢»Ø½É¤Î²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ëÎ¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¾ÆÃñÂ¢½ä¤ê¤â¤·¤¿¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¡¢¡ÖÅß¤Ç¤âº½¤à¤·²¹Àô¤ÇÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ì¤ë¡¢Æî¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤òÃå¹þ¤àÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éº½¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÈóÆü¾ï¡£´¨¤µ¤òËº¤ì¤Æ²á¤´¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢»Ø½É²¹Àô¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¡Öº½¤à¤·¤ÏÅß¤ËºÇ¹â¤Ç¡¢Í¼Æü¤È²¹Àô¤âÀä·Ê¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§Ì¸Åç²¹Àô¡¿109É¼2°Ì¤Ï¡¢Ì¸ÅçÏ¢»³¤Î²û¤ËÊú¤«¤ì¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¹ÀôÃÏ¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¡ÖÌ¸Åç²¹Àô¡×¤Ç¤¹¡£ºäËÜÎ¶ÇÏ¤¬¤ªÎ¶¤È¶¦¤ËÆüËÜ½é¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÎ¹Àè¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤ÎÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÃæ¤ÇÄ¯¤á¤ëºùÅç¤ä¶Ó¹¾ÏÑ¤ÎÀä·Ê¡¢¤½¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅò¤±¤à¤ê¤Ï¡¢Æî¹ñ¡¦¼¯»ùÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡£Âç¼«Á³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§»Ø½É²¹Àô¡¿119É¼1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»§ËàÈ¾Åç¤ÎÆîÃ¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö»Ø½É²¹Àô¡×¤Ç¤·¤¿¡£»Ø½É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤Å·Á³¤Î¡Öº½¤à¤·²¹Àô¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£Åß¤Î´¨¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë²¹¤«¤Êº½¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÇÈ¤Î²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Î¹¹Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï³«Ê¹³Ù¤òË¾¤àÀä·ÊÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¡¢±ï·ë¤Ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÃÎÎÓ¥öÅç¡×¤Ê¤É¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤äÉ×ÉØ¤ÇË¬¤ì¤¿¤¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
