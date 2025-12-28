¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡É¥ª¡¼¥×¥óSUV¡×¡ª Á´Ä¹4.2m¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡×¡õ¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥óºÎÍÑ¡ª ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡É¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖB9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤È¤Ï
¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡É¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¡×!?
¡¡2025Ç¯10·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬È¯É½¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤Ç»ÔÈÎ²½¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶½Ì£¿¼¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¡È2¿Í¾è¤ê¡É¥ª¡¼¥×¥óSUV¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê29Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Î1Âæ¤¬¡¢2003Ç¯¤Î¡ÖÂè37²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥¹¥Ð¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖB9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÅþÍè¤òÍ½´¶¤·¤¿¿Í¡¹¤ÏÇ®¶¸¡¦»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Î±²¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥¹¥Ð¥ë¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó²þ³×¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¶¥Ñ¥Æ¥£¥Ê¥¹»á¤ÎÅ¯³Ø¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¡×¤¬³«È¯¤Î³Ë¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÁö¤ëÌû¤·¤µ¡×¤È¡ÖSUV¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°ÎÎ°è¡×¤ÎÍ»¹ç¡£½µËö¤ËÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢Ì´¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡B9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¤Î³×¿·À¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡Ö¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ê¥ë¡×¤È¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê´Ý·¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯½éÆ¬¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖB11S¡×¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏB9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸÷¤êµ±¤¯¾åÈ¾¿È¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ëÌµÅÉÁõ¥¢¥ë¥ß¤È¡¢·ÚÈù¤ÊÀÜ¿¨¤Ë¤è¤ë±ú¤ß¤òËÉ¤°¡ÖÂÑ¥Ç¥ó¥ÈÀ¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ò¡Öµ¡Ç½Åª¤Ê²¼È¾¿È¡×¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÁÇºà¤ÎÂçÃÀ¤ÊÍ»¹ç¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹¤Ï4200mm¤ÈÈæ³ÓÅª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ö¹â¤Ï¥ª¥ó¥í¡¼¥É¸þ¤±¤Î150mm¤«¤é¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¸þ¤±¤Î200mm¤Þ¤Ç¼«ºß¤Ë²ÄÊÑ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß¹ü³Ê¤¬¤Î¤¾¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥¿¥ó¿§¤Î¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤é¤·¤¤ÁÇÃÏ¤ÎÉ½¸½¤È¡¢¼ÂÍÑ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë½é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÖSSHEV¡Ê¥·¡¼¥±¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤òÅëºÜ¡£2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê140PS¡Ë¤È¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê136PS¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÄãÂ®°è¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¡¢¹âÂ®°è¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¼çÂÎ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¹½À®¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸å¤Î¡ÖEyeSight¡Ê¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¡ÖADA¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¡×¤âÁõÈ÷¡£½¾Íè¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤Ë¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Åö»þºÇÀèÃ¼¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥¹¥Ð¥ë°ÂÁ´µ»½Ñ»Ë¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Û¤É´°À®ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ÔÈÎ²½¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢SSHEV¤ÎÊ£»¨¤µ¤ä¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÎÌ»º¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ»½ÑÅª¡¦¶âÁ¬Åª¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¤ï¤á¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÎÌ»º¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ»½Ñ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ç¤¢¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤âÂç¤¤¯¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢B9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö°ä»º¡×¤Ï¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¡£¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËSUV¡Ö¥È¥é¥¤¥Ù¥Ã¥«¡×¤ä·Ú¼«Æ°¼Ö¡ÖR1¡×¡ÖR2¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈæ³ÓÅªÃ»Ì¿¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö»×ÁÛ¡×¤Î·Ñ¾µ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤â¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤âÌû¤·¤á¤ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ÖXV¡Ê¸½¡¦¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ç²Ö³«¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î¡ÖÂà¶þ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÂÎ¸½¤·¤¿B9¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¼¨¤·¤¿Ì´¤ÎÂ³¤¤Ï¡¢º£¤â¥¹¥Ð¥ë¤Î¸½¹Ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£