ダンス＆ボーカルプロジェクト『D.U.N.K. -DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-』の第4章となる音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』が、2026年3月13日、14日、15日にKアリーナ横浜にて開催。第1弾出演アーティストが発表となった。

本フェスは、“日本から世界へ！ダンス＆ボーカルシーンに垣根のない新たなカルチャーを作る！”をテーマに2023年から始動。今回は、初の連続3デイズの開催となる。

DAY1は、INI、HANA、s**t kingz、SKY-HIが出演。DAY2は、超特急、ShowMinorSavage、INI、MAZZEL、ONE N’ ONLYの出演が決定した。DAY3には、STARGLOW、BE:FIRST、Da-iCEが出演する。なおINI、HANA、ONE N’ ONLY、STARGLOWは初参加となる。

チケットは、明日12月29日12時より各ファンクラブ最速先行の受付がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）