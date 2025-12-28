元CAが実際に使って厳選！ 2025年“ベストコスメ”まとめ＜実物レポ＞
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。今年もベストコスメを選ぶ季節がやってきました。みなさんのお気に入りコスメは何ですか？ 今回は、筆者が2025年とくにヘビロテしたアイテムを5つご紹介。プチプラからデパコスまで幅広く選んでみました。（文・写真＝Rila）
【写真】優秀なアイテムが勢ぞろい！ 2025年“ベストコスメ”一覧
■これなしでは語れない溺愛パレット
「Dior」の「バックステージ グロウ マキシマイザー パレット」は、筆者が今年1番使ったマルチパレット。パールやラメ感がとてもキレイで、チークやハイライトとして肌にのせると透明感を与えてくれます。
とくにお気に入りなのが右下の青みラメ。頬の高い位置と鼻筋に指でのせるだけで、濡れたようなツヤ肌を演出できますよ◎。
■ふんわりツヤ仕上がりのブルベチーク
ふんわり血色感とツヤ感を出してくれるプチプラチーク。リキッドタイプですが、肌に密着してマスクをしても崩れにくいのでオフィスメイクに大活躍でした！
指ではなくてパフを使ってポンポンと伸ばすと、ムラなく仕上がってメイク持ちがよくなります。
■小鼻の毛穴をぼかしてくれる
小鼻の毛穴が悩みの筆者が、今年たくさんお世話になったプライマー。
スキンケアをした後、メイクの最初のステップとして小鼻の周りに仕込んでおくと、毛穴が目立ちにくくなるので毎日欠かせません。プライマーの上からファンデなどを塗ると毛穴レスな肌がかなうアイテムです。
■今年5本リピした溺愛セラム
今年5本はリピート買いした「アヌア」のバズりセラム。サラサラとしたテクスチャーなのに、しっとりする使用感に筆者もハマりました。
洗顔後すぐ導入美容液として使ったり、化粧水の後に塗ったり、ファンデーションに少し混ぜて使ったりするのがおすすめ。
■旅先にも持って行くシートマスク
肌荒れしたときの救世主シートマスク。肌を鎮静させてくれるツボクサ成分配合で、筆者は乾燥による赤みやニキビが気になるときに必ず使っています。とろとろの美容液がたっぷり含まれたやわらかいシートが肌に密着してうるおいケアできる本商品。個包装なので旅行のときも持って行きます！
筆者の2025年版“ベストコスメ”をご紹介しました。愛用のデパコスや、優秀なプチプラコスメ、手放せない韓国スキンケアなど、気になるアイテムがあればぜひチェックしてみてください。
【写真】優秀なアイテムが勢ぞろい！ 2025年“ベストコスメ”一覧
■これなしでは語れない溺愛パレット
「Dior」の「バックステージ グロウ マキシマイザー パレット」は、筆者が今年1番使ったマルチパレット。パールやラメ感がとてもキレイで、チークやハイライトとして肌にのせると透明感を与えてくれます。
■ふんわりツヤ仕上がりのブルベチーク
ふんわり血色感とツヤ感を出してくれるプチプラチーク。リキッドタイプですが、肌に密着してマスクをしても崩れにくいのでオフィスメイクに大活躍でした！
指ではなくてパフを使ってポンポンと伸ばすと、ムラなく仕上がってメイク持ちがよくなります。
■小鼻の毛穴をぼかしてくれる
小鼻の毛穴が悩みの筆者が、今年たくさんお世話になったプライマー。
スキンケアをした後、メイクの最初のステップとして小鼻の周りに仕込んでおくと、毛穴が目立ちにくくなるので毎日欠かせません。プライマーの上からファンデなどを塗ると毛穴レスな肌がかなうアイテムです。
■今年5本リピした溺愛セラム
今年5本はリピート買いした「アヌア」のバズりセラム。サラサラとしたテクスチャーなのに、しっとりする使用感に筆者もハマりました。
洗顔後すぐ導入美容液として使ったり、化粧水の後に塗ったり、ファンデーションに少し混ぜて使ったりするのがおすすめ。
■旅先にも持って行くシートマスク
肌荒れしたときの救世主シートマスク。肌を鎮静させてくれるツボクサ成分配合で、筆者は乾燥による赤みやニキビが気になるときに必ず使っています。とろとろの美容液がたっぷり含まれたやわらかいシートが肌に密着してうるおいケアできる本商品。個包装なので旅行のときも持って行きます！
筆者の2025年版“ベストコスメ”をご紹介しました。愛用のデパコスや、優秀なプチプラコスメ、手放せない韓国スキンケアなど、気になるアイテムがあればぜひチェックしてみてください。