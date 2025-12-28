¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÌøÅÄÍª´ô¡ÊÃæ±û¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬28Æü¡¢JRA¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡¡ÇÏ¼ç»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÌøÅÄ¤Ï2·î¤Ë½êÍ­ÇÏ¤Î¥´¥Ã¥É¥ô¥¡¥ì¡¼¤¬¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÇÏ¼ç¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ï¡Ë°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¡ÊÌîµå¤Ç¡ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÊÎý½¬¤Ê¤É¤Ç¡Ë²¿¤È¤«¤Ç¤­¤ë¡£²¿¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤äÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£½é¾¡Íø¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤è¤ê¥é¥¤¥ó¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤´¤í¤ÏÍè¤Ê¤¤¡Êµð¿Í¤Î¡ËºäËÜÍ¦¿Í¤«¤é¤âÍè¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£

¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÍ­ÇÏµ­Ç°¤ÎÍ½ÁÛ¤â¹Ô¤¤¡¢ËÜÌ¿¤Ë¤Ï­©¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ò»ØÌ¾¡£´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÃæ·Ñ±ÇÁü¤ò¸«¼é¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿­¤¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÏÂÐ¹³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ãå¤ÎÉúÊ¼­ª¥³¥¹¥â¥­¥å¥é¥ó¥À¤Þ¤Ç¤Ï¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ä¡£Ìîµå¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£