¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛPerfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢·ëº§¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¼«¤é¸ÀµÚ¡Ö»ä¤â·ëº§¤¹¤ë¤È¤Ï¡Ä´ñÀ×¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤¬·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡11·î¤ËSNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªÁê¼ê¤ÏµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒµÈÅÄ¡×¤ÎµÈÅÄ¹¬Íµ¼ÒÄ¹¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ï¥â¥³¥â¥³¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢·ëº§¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¤Ï½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤«¤·¤æ¤«¤¬º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ë¡Ö½ä¡×¤òÁª¤Ö¤È¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£½ä¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡Öº£²ó¡¢½ä¥ë¡¼¥×¤âÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤â·ëº§¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡Ä¡×¤È¼«¤é·ëº§¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤¦¤ï¡Á¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡Ö¤¤¤í¤¤¤í´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ä¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ñÀ×¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï11·îÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ÖBest¡¡Artist¡¡2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢MC¤Î¡ÖÍò¡×Ý¯°ææÆ¤«¤é·ëº§¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ï¤¡¡ÁÀ¨¤¤¡ªÝ¯°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤Ç¡¢Âç·ÝÇ½¿Í¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥ä¥Ð¤¹¤®¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¡£Ý¯°æ¤¬»×¤ï¤º¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó´É½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê¿Í¹©ÅßÌ²¡Ë¤È¾Î¤¹¤ëÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ëPerfume¡£º£²ó¤Ï¡ÖPerfume¡¡Medley¡¡2025¡×¤ÈÂê¤·¡¢08Ç¯¤Î½é½Ð¾ì¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£