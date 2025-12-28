来年の中央競馬は1月4日（日）に開幕する。京都メインは新春恒例の縁起重賞「第64回スポニチ賞京都金杯」（芝1600メートル）だ。飛躍を期すマイラーが顔をそろえ、ハンデ戦で馬券的な妙味は十分ある。

今夏のしらさぎSで重賞初制覇を飾ったキープカルムは前走富士S6着後、ひと息入れて年明けに照準を合わせている。昨秋に京都マイルで3勝クラスVがあり、コース相性はいい。来年5歳になり、さらなる飛躍を期す。

伸びしろなら明け4歳のランスオブカオスだ。前走リゲルSを好時計で勝ち切った。首差の接戦をものにし、勝負強さが光る。昨年朝日杯FS3着、今春チャーチルダウンズCを快勝した好素材。キャリア7戦、まだまだ強くなる。

トロヴァトーレは今春のダービー卿CTを制し、安田記念（17着）に挑戦した。以降、ダート2戦（エルムS12着、ペルセウスS3着）を挟んだが、やはり芝でこそ。G1の敗戦を糧にする。

昨年このレースを制したコレペティトールは前走が初障害で9着。平地に戻り、再スタートを切る。脚はあるだけに、うまく展開がかみ合えば。明け8歳のディープインパクト産駒ヤマニンサンパは前走ポートアイランドSでオープン初勝利。年を重ねて良さが出た。