¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Ûºòµ¨5°Ì¤ÎÀÅ²¬¤¬ºòµ¨8°Ì¤Î±º°Â¤ËÇÔ¤ìÁá¤¯¤âº£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ
¡¡¡þNTT¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè3Àá¡¡ÀÅ²¬21¡½34±º°Â¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡¡ÀÅ²¬¡¦¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ºòµ¨5°Ì¤ÎÀÅ²¬¤¬¥Û¥¹¥È¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¥²¡¼¥à¤Ç2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾17Ê¬¤Ë³«Ëë¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢FL¥ô¥§¥Æ¥£¡¦¥È¥¥¥Ý¥¦¡Ê25¡Ë¤é¤Î¥È¥é¥¤¤Çº£µ¨½é¤á¤ÆÁ°È¾¤ò¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢14¡½20¤Î¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤ÏHO¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É¡¦¥È¥ó¥¬¥¿¥Þ¡Ê29¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿SOÅû¸ý°ôÇ·¡Ê¤Þ¤³¤È¡¢23¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ÇºÆµÕÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢2Ï¢Â³¤Ç¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢½ªÈ×¤Î¹¥µ¡¤âÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í×½ê¤Ç¤Î¥ß¥¹¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¡¢No¡¦8¥¯¥ï¥Ã¥¬¡¦¥¹¥ß¥¹¼ç¾¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥È¥é¥¤¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½¤Àµ¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÌµÇ°¤ÎÉ½¾ð¡£
¡¡1¾¡2ÇÔ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Æ£°æÍº°ìÏº´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ë¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤¿¡£