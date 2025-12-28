◇バスケットボール ウインターカップ2025 準決勝 福岡大大濠(福岡)69-66鳥取城北(鳥取)(28日、東京体育館)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」の男子準決勝が行われ、前年覇者の福岡大大濠が激戦を制して決勝進出を決めました。

前年の決勝と同カードとなった福岡大大濠と鳥取城北の一戦。前半は福岡大大濠が37-29の8点リードをつくり折り返します。しかし第3クオーター開始直後に鳥取城北が反撃。3選手の3Pシュートで一気に逆転しました。それでも福岡大大濠は突き放しを許さず。69-66と3点差をしのぎきり、福岡大大濠が3年連続の決勝進出となりました。

この日、両チーム最多の20得点をあげた吉岡選手。5本中4本の3Pシュートを決め、5リバウンド・2アシストとチームをけん引しました。この試合を振り返った吉岡選手は「試合前に先生から『3年生も殻を破ってやっていくように』と言われて。自分は今大会で3ポイントが入っていなかったのですが、最初の1本目を決めることができて、そこから積極的に狙おうという風にしたら、成功できた」と語りました。

次戦に向けては「終盤にかけて自分たちの単調なオフェンスから相手に走らせたことがあったので。そこはしっかり明日に向けて改善していきたいと思います」とコメント。続けて「昨日まで(本田)蕗以とか(白谷 柱誠)ジャックがメインにやっていた分、今日はマークが厳しくなった。自分たち3年生がしっかり攻めていき、また蕗以たちも攻めやすくなるように、しっかり3年生としてもエースたちをサポートできたら」と意気込みました。

いよいよ2連覇がかかる決勝戦。吉岡選手は「夏は取られてしまったので、しっかり2冠できるようにこれから準備して戦っていきたい」と意気込みました。