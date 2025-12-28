¾¯Àã¤ÇÃÙ¤ì¤â¡Ä½µËö¤Î·Ã¤ß¤ÎÀã¤Ç¥¹¥ー¾ìÂÔË¾¤Î¥ªー¥×¥ó ´Ø±ÛÆ»¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤Ç°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤â¡Ö°ÂÁ´¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¿·³ã¡¦ÅòÂôÄ®
´Ø±ÛÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢28Æü¸á¸å¡¢Ìó40»þ´Ö¤Ö¤ê¤ËÁ´¶è´Ö¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿ÅòÂôÃÏ°è¤Î¥¹¥ー¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅòÂôÄ®¤ÎÅòÂôÃæÎ¤¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¡£
¾¯Àã¤Î±Æ¶Á¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È³«»Ï¤¬Í½Äê¤è¤ê1½µ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½µËö¤Î´¨µ¤¤¬·Ã¤ß¤ÎÀã¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢28Æü¡¢ÂÔË¾¤Î¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥ªー¥×¥ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
¡ÚÅìµþ¤«¤éÍè¤¿µÒ¡Û
¡Ö²¿²ó¤«³ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×
°ìÊý´Ø±ÛÆ»¤Ç26ÆüÌë¡¢67Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¹¥ー¾ìºÇ´ó¤ê¤ÎÅòÂôIC¤È·²ÇÏ¸©¤Î·îÌëÌîIC¤Î´Ö¤¬¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¡£
´ØÅì¤«¤é¤ÎµÒ¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ëÅòÂôÃÏ°è¤Î¥¹¥ー¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢28Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢Ìó40»þ´Ö¤Ö¤ê¤ËÁ´Àþ¤ÇÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ï¥ªー¥×¥ó¤ÎÃÙ¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤ÎÂ¿¤¯¤ÎµÒ¤ÎÍè¾ì¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅòÂôÃæÎ¤¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È ÎëÌÚ½ÓÅÐ¤µ¤ó¡Û
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¼Ö¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤Ç¡Ë°ÂÁ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤¹¤«¤é¤Î¤´Íè¾ì¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×
¸©Æâ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥¹¥ー¾ì¤¬¡¢¤³¤Î½µËö¤ËËÜ³Ê¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
