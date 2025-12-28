¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸ÎÁê¼¡¤° ·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¹ñÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ý¤Ë¾×ÆÍ¤·±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¡Ê30¡Ë¤¬»àË´¡¡ ´Ø±ÛÆ»¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤ÏÁ´ÌÌ²ò½ü¡¡¿·³ã
¿·³ã¸©Æâ¤Ç¼Ö¤Î»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹²¬»ÔÃæÀ¥¤Ç27ÆüÃëº¢¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÅÚ¼ê¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½½ÆüÄ®»Ô¸¤Éú¤Ç¤Ï28Æü¸áÁ°¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¹ñÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ý¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ(30)¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥ê¥Ã¥×¤¬¸¶°ø¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âµ¤²¹¤ÎÄã¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤¿¤á¼Ö¤Î±¿Å¾¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý´Ø±ÛÆ»¤Ç26ÆüÌë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿·×60Âæ°Ê¾å¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢28Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢Ìó40»þ´Ö¤Ö¤ê¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Á´ÌÌ²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£