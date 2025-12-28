日本スケート連盟は28日、全日本選手権終了後に来年2月に開催されるミラノ・コルティナオリンピックの男女日本代表14人を発表した。郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）は3大会連続4度目、吉田雪乃（22、寿広）は初代表となった。男子は森重航（25、オカモトグループ）、新濱立也（29、高崎健康福祉大職）はともに2大会連続の五輪となった。

郄木は11月のワールドカップ（W杯）第2戦の女子1500mで2位に入ると、12月13日の第4戦女子1500mで今季初優勝し、14日の第4戦2日目でも女子1000mでV、1500mと合わせて大会二冠を達成し、3大会連続4度目の五輪出場を決めた。郄木は22年北京五輪で4つのメダルを獲得し、女子五輪選手歴代最多の通算7つのメダルを獲得しており、ミラノ・コルティナ五輪で自身の記録更新に期待がかかる。

郄木は「代表ユニホームを身にまとって、身が引き締まる思いです」と話し、「本番まで残り日数が少ないので、一日を大切にしながら、自分の目指し続けてきたゴールにたどりつけるように全速力で向かっていきたい」と力強くコメントした。

女子500ｍで今季ワールドカップで初優勝し、全日本選手権も制した吉田雪乃（22、寿広）が同種目で初の五輪代表入りを果たした。吉田は1000ｍでも全日本選手権2位に入り、500ｍと1000ｍの2種目での代表入りとなった。

男子では2大会連続で森重航（25、オカモトグループ）が代表入り。全日本選手権（26日）では男子500mで34秒36の大会新記録で優勝。前回大会の北京五輪では銅メダルを獲得している。

新濱も2大会連続2度目の代表入り、今年4月、トレーニング中に交通事故に遭い、顔面を骨折し、顔の整復手術を行った。妻は女子カーリングのロコ・ソラーレの吉田夕梨花（32）。妻は最終予選代表決定戦で敗れたが、夫がミラノ・コルティナ五輪の切符を手にした。「やっとスタートラインに立てたかなっていう思いで一杯です」と喜びを口にした。

【ミラノ五輪日本代表 一覧】

■男子（7人）

森重航（25、オカモトグループ）

新濱立也（29、高崎健康福祉大職）

倉坪克拓（24、長野県競技力向上対策）

野々村太陽（24、博慈会）

佐々木翔夢（19、明治大）

山田和哉（24、ウェルネット）

蟻戸一永（23、ウェルネット）

■女子（7人）

郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）

吉田雪乃（22、寿広）

佐藤綾乃（29、ANA）

堀川桃香（22、富士急行）

野明花菜（21、立教大学）

山田梨央（28、直富商事）

稲川くるみ（26、光文堂インターナショナル）

＊写真は左から森重航選手、郄木美帆選手

