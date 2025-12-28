¡¡¶á¶·¤Ò¤ÈÂ©¤Î£¶£²¹æµ¡¤¬ÁêËÀ¤Ê¤¬¤éµ¤ÇÛ¤ÏÌÜÎ©¤ÄÎëÌÚ½ÔÍ¤

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¸ÍÅÄ¡Ë

¡¡ÎëÌÚ½ÔÍ¤¡Ê£´£±¡Ë¡áÀÅ²¬¡¦£¹£¸´ü¡¦£Â£±¡á¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤¤¤¤¡££²ÆüÌÜ£¶£Ò¤ò¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î£Ó¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡££ÓÉÕ¶á¤«¤é¤ÎÂ­¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö£ÓÉÕ¶á¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¡£Á´Â®¤Ê¤é¾¯¤·½Ð¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¶á¶·ÉÔ¿¶¤Î£¶£²¹æµ¡¤À¤¬¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡££ÓÉÕ¶á½Å»ë¤À¤±¤É²ó¤êÂ­¤âÉÕ¤¤¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿®ÍêÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£

¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ú¥éÄ´À°¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÁ°Àá¤ÎÂ¿ËàÀî¤ÇÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Ä´À°¤ËÈ¿±þ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ø£²Áö£±£³ÅÀ¤Î¾¡Éé¶î¤±¤Ë¤â¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤Éé¤ï¤º¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤á¤ë¡£