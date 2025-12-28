ÂçÍ§°¦¤µ¤ó¡¢¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î°¦Ì¼¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈþ¿ÍÊìÌ¼¡×¡Ö»ÐËå¤ä¤ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Ç£²£°£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂçÍ§°¦¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌ¼¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÍ§¤µ¤ó¤Ï£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÈþ¶õ¤¬°ì»þµ¢¹ñ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ä¹½÷¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î½©ËÜÈþ¶õ¡Ê¤ß¤¯¡Ë¤È¤ÎÊìÌ¼£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É´é¸«¤ì¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¤â¤ó¤À¤Í♡¡×¤È¿Æ»Ò¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Þ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤è¤©¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ïmama¤¬¤¤¤¯¤Í¡×¤È°¦Ì¼¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¡ô¤«¤ï¤Á¤³¡¡¡ô¤Ë¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤Ô¤³¡×¤È¡¢°¦Ì¼¤Ø¤Î°¦°î¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊìÌ¼¿åÆþ¤é¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÈþ¿ÍÊìÌ¼¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÈ±¥µ¥é¥µ¥é¡×¡Ö¿Æ»Ò¤ä»×¤¨¤Ø¤ó¤ï¡£Í§Ã£¡¢¤¤¤ä¡¢»ÐËå¤ä¤ó¡×¡ÖÈþ¶õ¤Á¤ã¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£