２０２５年度のＪＲＡ全日程が終了し、騎手リーディングは１４０勝のクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が３年連続８度目の受賞となった。今年はＧ１・４勝を含む重賞１１勝。騎乗数を制限していたため、勝利数こそ昨年の１７６勝を下回ったが、秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）、天皇賞・秋（マスカレードボール）と３週連続でＧ１を勝つなど大舞台で大活躍した。

ＪＲＡ最高勝率騎手（２６・９％）、ＪＲＡ最多賞金獲得騎手（３７億１４３６万１０００円）の騎手３部門の受賞で、昨年に続く３度目の騎手大賞も受賞した。

クリストフ・ルメール騎手「今年で８回目のリーディングを取れたことはすごくうれしいです。特に今年は意識的に騎乗数を減らしていたのでリーディングは目標ではなく、海外の様々な国に行って、騎乗を楽しんでいました。夏以降たくさん勝つことができ、改めて（リーディング）は目標になりました。オーナーとトレーナーのサポートがあり、リーディングを取ることができました。皆さんに感謝します。また来年から幸せに乗りたいです」