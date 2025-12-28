フジテレビ系の国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」（日曜・後６時）が２８日放送され、歌い手のＡｄｏが歌うオープニング主題歌「おどるポンポコリン」が初めて放送された。

今回、ももいろクローバーＺから６年８か月ぶりの歌手変更。ＯＰでは「ちびまる子ちゃん」の題名とともにアニメキャラクターとなったＡｄｏがいきなり登場。ライブステージ上で微笑むと駆け寄ったまる子と踊り出した。その後もまる子をはじめとしておなじみのキャラクターと「ピーヒャラ ピーヒャラ パッパパラパ」のよく知られた歌詞のもと共演。躍動した。

放送直後にはＡｄｏの歌声にファンも歓喜。ネット上には「ちびまる子ちゃんの新オープニングめっちゃ良い！！Ａｄｏちゃん良いね〜！！」、「控えめに言ってめちゃくちゃ最高のオープニングだった Ａｄｏちゃんいっぱい出てきたし、可愛かったし、ライブの感じ出ててめっちゃ良きでした これから毎週見れると思うと嬉しいね」、「Ａｄｏちゃんがピーヒャラピーヒャラ言ってる 今日から新オープニングですな 新鮮だわ」、「Ａｄｏさんのまる子ちゃん新オープニング！個人的には好き！ なんかまる子ちゃんっぽくて！」、「えっええーーーーちびまる子ちゃんの新オープニング可愛すぎる」などの声が集まった。

一方、一部で「なんというか声がきたない。ちびまる子ちゃんのイメージには合わない」、「ちびまる子ちゃん新オープニング、なんか演歌っぽくない？」、「Ａｄｏさん歌唱に演歌感じた人私だけじゃないようだ」などの声もあった。

Ｂ．Ｂ．クィーンズが歌ったオリジナル曲は、「ちびまる子ちゃん」とともに社会現象となるヒットを記録。その後はオープニング主題歌としてＭａｎａＫａｎａ＆泉谷しげる、木村カエラ、Ｅ−ｇｉｒｌｓ、ゴールデンボンバーなど、多くのアーティストによってカバーされてきた。２０１９年４月からは、ももいろクローバーＺがカバーした同曲がオープニング主題歌として使用されてきたが、６年８か月ぶりに歌唱アーティストを変更。Ａｄｏが担当することになった。