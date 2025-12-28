¡ÖÇäµÑ¤òÍê¤ó¤À¼Ö¤ÎÂå¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×ÈÎÇäÇã¤¤¼è¤ê²ñ¼Ò¤Î¸µ·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤òÂáÊá
ÈÎÇä¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤¿¼Ö¤òÇäµÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¡¢²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤ÎÌµ¿¦¡¢Ê¡Î±ÏÂ¹À¡Ê¤Õ¤¯¤É¤á¤«¤º¤Ò¤í¡ËÍÆµ¿¼Ô48ºÐ¤Ç¤¹¡£
Ì¸Åç·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÊ¡Î±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÎÇä¡¦Çã¤¤¼è¤ê¶È¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯4·î²¼½Ü¤«¤é5·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÎÇä°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤ÆÇäµÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂå¶â¤ª¤è¤½1200Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¡¢²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¡Î±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¡Î±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎµÒ¤«¤é¼Ö¤ÎÂå¶â¤ª¤è¤½210Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¤â¡¢Àè·î¤«¤éº£·î¤Ë¤«¤±¤Æ2ÅÙ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
