¤±¤µÁá¤¯ÂçÀç»Ô¤Ç´µ¼Ô¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤Î¤¿¤á½ÐÆ°¤·¤¿µßµÞ¼Ö¤¬ÀÑÀã¤ÇÁö¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ø¤ÎÈÂÁ÷¤¬£²£°Ê¬¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¶ÊÀçËÌ¹°è¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÀç»Ô¾åòôÌî¤Î½»Âð¤«¤é¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¤Ç²ÈÂ²¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¸áÁ°£³»þ£µ£µÊ¬¤Ë³Ñ´Û¾ÃËÉ½ðÃæÀçÊ¬½ð¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞ¼Ö¤Ï¸áÁ°£´»þ£±Ê¬¤ËÅþÃå¤·¡¢Ââ°÷£²¿Í¤¬´µ¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÂ¾¤ÎÂâ°÷£²¿Í¤¬¡¢µßµÞ¼Ö¤¬Êý¸þÅ¾´¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Àã¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ä¤¬³ê¤êÁö¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÉÕ¶á¤Ï£³£°£ã£í¤Û¤É¤ÎÀÑÀã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿£¸£°Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÊÌ¤ÎµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤êÌó£²£°Ê¬¤ÎÃÙ±ä¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÈÂÁ÷Àè¤Î°å»Õ¤Ï¡ÖµßµÞ¼Ö¤ÎÃÙ±ä¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ÃËÉËÜÉô¤Ç¤Ï¡ÖÁö¹Ô»þ¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤äÀÑÀã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë°Ï©¤ÎÁö¹ÔÈ½ÃÇ¤ä¡¢µ»½Ñ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¶µ°é¤È·±Îý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£