¡ÚÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Û3´§²¦¼Ô¤ÎµÜ¸¶¤¬°ÂºØ¤òÈóÆñ¡Ö¤Ì¤ë¤¤20Âå¥ì¥¹¥é¡¼¡¢´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¸ø³«²ñ¸«¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè2ÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤ÎÄ¾Á°¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡3´§¥Ø¥Ó¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÎ×¤à3´§²¦¼Ô¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î°ÂºØÍ¦ÇÏ¤¬½ÐÀÊ¡£Ä©Àï¼Ô¤Î°ÂºØ¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È4·î¤Ë3´§Ä©Àï¤¹¤ë¤âÉé¤±¡£6·î¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤òÍî¤È¤·¡¢Åß¤³¤½¤Ï¤È·ü¤±¤¿ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤Ï»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Åß¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Î3´§Àï¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À±¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜ¸¶¤Ï¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜ¸¶·òÅÍ¤Î½Ð¤¹À¼¤Ï¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¶Á¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À²¶¤À¤Ã¤¿¤é¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¤½¤ÎÀè¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ç3´§¤òÉ¬¤º´¬¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤ÇÂç¤ß¤½¤«¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤ëµÜ¸¶¤Î²£¤Ç3´§¥Ù¥ë¥È¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ë1ÊâÌÜ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ù¥ë¥È¤È¤È¤â¤ËÀ¤Âå¸òÂå¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡²¦¼Ô¤Ï¡Ö2025Ç¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡¢¥¼¥ó¥Ë¥ÁÂç¤ß¤½¤«¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¼¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÁ´Æü¥Û¡¼¥×°ÂºØÍ¦ÇÏ¡£°ÂºØ¤Ï¼«Ê¬¤Ç²¶¤Ï»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÃË¤À¤È¡£¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ÂºØ¤Ï3´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ë1ÅÙ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë°ÂºØÍ¦ÇÏ»þÂå¤òÃÛ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡£¼«¿È¤Ç»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÃË¤È¸À¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ä¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÁ°¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£À¨¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤í¤¦¤Ê¡£Âç¤ß¤½¤«¤Þ¤Ç¤À¡£¤ªÁ°¤Ï»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£¤¤¤¤¤«²þ¤á¤Æ¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¶µ¤¨¤ë¡£»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÃË¤ÏµÜ¸¶·òÅÍ¤À¤Ã¤Æ¤Ê¡£¤½¤·¤ÆÂç¤ß¤½¤«¡¢À¤Âå¸òÂå¤ò¤ª¤³¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÜ¸¶·òÅÍ¤Î»þÂå¤À¡£2026Ç¯¤â²¶¤Î»þÂå¤ÏÂ³¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡»þÂå¤òÃÛ¤±¤Ê¤¤È¯¸À¤Ë°ÂºØ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÀµÄ¾¡¢»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤êº£²ó¤Ï³Î¼Â¤Ë»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢µÜ¸¶¤Ï¡Öµ¯¤³¤Ã¤¿»öÊÁ¤Ï¸½¼Â¡£2025Ç¯¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤é¶¯°ú¤ËÀÚ¤ê³«¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¶¯°ú¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£20Âå¤Î°ÂºØ¤Ï¤Ì¤ë¤¤¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬°ÂºØÍ¦ÇÏ¤À¡£´Å¤ä¤«¤·¤º¤®¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë°ÂºØ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Ã¯¤âÊâ¤¤¤ÆÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆ»¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢30Âå¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤âÍè¤¤¡£20Âå¤Î¤Ì¤ë¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤âÍè¤¤¡£¸Å¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë20Âå¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²¦¼Ô¤Ï3´§Àï¤Ë¡Ö1ÅÙ¡¢°ÂºØ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¤Ï²¦¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡£3´§²¦¼Ô¤ÎµÜ¸¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç²ñ¾ì¤Î»ÙÇÛÎÏ¡¢À¨¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÂç¤ß¤½¤«¤Ï¼«¿®¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²¦¼Ô¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£