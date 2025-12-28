動物にも大きな愛情を注がれる愛子さまの「動物事情」について、テレビ朝日社会部 宮内庁担当の吉田遥記者に聞いた。

【映像】ポニーに乗る5歳時の愛子さま&8月に家族になった保護猫の「美海」

━━最近、新たに家族となった動物はいるか？

「今年11月に愛子さまがラオスを訪問された際、『海という字が好きです』と話したラオスの若者に対して愛子さまが『私も海と名前がつく猫を飼っています』と返された場面があった。だが、実はその場にいた記者はその事実を知らず、愛子さまの側近に確認したところ『すぐには答えられません』と返答されたという。その後、今年の8月から『美海』という保護猫を飼われていることが明らかになった」

━━これまではどのような動物を飼われていたのか？

「昔は『由莉』という保護犬やミシシッピアカミミガメというカメも飼われていた。このカメは愛子さまが学習院中等科の時に皇居で保護されたものを飼われていたという」

━━他にも愛子さまはどのような動物が好きなのか？

「特に馬が大好きと聞いている。馬というと、皇居には（馬に乗って警護活動を行う）皇宮警察がいる。愛子さまは小さい頃からの馬との関わりが深く、皇后様と一緒に皇居内を散策する時に、馬と触れ合う機会もあるという。最近は愛子さまが日本赤十字社に勤務されている関係で馬と触れ合う機会が少なくなっているため、関係者は皇居に住んでいる馬も寂しがっているのではないかと話していた」

