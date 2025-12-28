2025Ç¯¤â¤¢¤È3Æü¡Ä³ÆÃÏ¤Ç¿·Ç¯¤Ø½àÈ÷¿Ê¤à¡¡¿À¼Ò¤ËÄ¹¤µ5.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ÈÂçÇËËâÌð¡É¡¢¡ÖËÌ¶å½£¤ÎÂæ½ê¡×¤ÏÀµ·îÍÑ¿©ºàµá¤á¤ëµÒ¤ÇÂç¤Ë¤®¤ï¤¤
28Æü¤Ï2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆüÍËÆü¡£Á´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ÆÂçÁÝ½üÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¤ÎÀ¥¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡£¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤Ø¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Ê¡°æ»Ô¤ÎÌ«È¬È¨¿À¼Ò¤Ç28Æü¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤µ5.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¡ÖÇËËâÌð¡×¡£
ºÒ¤¤¤òÊ§¤¤¤Î¤±¤ë¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¿À¼Ò¤ÎÇÒÅÂ¤Ë2ËÜ¤Î¡ÈÂçÇËËâÌð¡É¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¡¢½é·ØµÒ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ì«È¬È¨¿À¼Ò¤ÎÅèºêµÜ»Ê¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤°ìÇ¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ÞÊý¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö°¦É²¸©Î©¤È¤ÙÆ°Êª±à¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö´³»ÙÁ÷¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
°¦É²¸©Î©¤È¤ÙÆ°Êª±à¡¦µÜÆâ·É²ð±àÄ¹¡§
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È¥¦¥Þ¡É¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
2025Ç¯¤Î´³»Ù¡¦¤Ø¤Ó¤È2026Ç¯¤Î´³»Ù¡¦¤¦¤Þ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Íè±à¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Ø¤ÓÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤«¤é¡¢¤¦¤ÞÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë¤·¤áÆì¾þ¤ê¤¬¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ø¤ÓÇ¯À¸¤Þ¤ì ÃÝÆâÈþ¼Ó»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¡§
ÍèÇ¯¤¦¤ÞÇ¯¡ÈÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤¿¡£
¤¦¤ÞÇ¯À¸¤Þ¤ì »³Æâ¸»²ð¤µ¤ó(11)¡§
¤Ø¤ÓÇ¯¤ÎÊý¤«¤éÎÉ¤¤Ç¯¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤Ç¯¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤¦¤ÞÇ¯¤Þ¤Ç¤¢¤È4Æü¤Ç¤¹¡£
¡ÈËÌ¶å½£¤ÎÂæ½ê¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÖÃ¶²á»Ô¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î¤Î¿©ºà¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Àè¤Ë¤Ï¹õÆ¦¤ä¤ªÌß¡¢¥«¥Ë¤ä¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÊÊª¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢µÒ¤é¤Ï¡ÖÌîºÚÎà¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîºÚ¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¡×¡ÖÀµ·îÍÑ¤ÎÆé¤ÎºàÎÁ¤È¤ª¤»¤Á¤Ã¤Ý¤¯¤¹¤ë´¶¤¸¤Î¤â¤Î¡£¥¿¥é¤Î¼ÑÉÕ¤±¤È¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤«¤Þ¤Ü¤³¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àµ·îÍÑ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¡Ö¾¾ºä²°¾åÌîÅ¹¡×¤Ç¤â¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÈËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¡É¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥Ë¤ä¥¤¥¯¥é¡¢¥«¥Ë¡¢¥¨¥Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤¬ºÜ¤Ã¤¿³¤Á¯Ð§¤äÇò¤ß¤½¤ò»È¤Ã¤¿»¥ËÚ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡¢Ìõ¤¢¤ê¤Î¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Êª»ºÅ¸¤Ï¡¢30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
28Æü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤Ï¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤ÆÉ¹ÅÀ²¼0.3ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£