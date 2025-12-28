　川崎フロンターレは28日、DF土屋櫂大(19)が福島ユナイテッドFCに育成型期限付き移籍することを発表した。

　クラブを通じ、土屋は「このたび、福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍することになりました。今年1年間で経験できたことを生かして、必ず川崎フロンターレのタイトル獲得に貢献できる選手になって帰ってきます!　これからも応援よろしくお願いします!」とコメント。

　また、福島のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「みなさま、はじめまして。土屋櫂大です。福島ユナイテッドFCの勝利ために全力を尽くします。熱い応援をよろしくお願いいたします。」とコメントしている。

　以下、クラブ発表のプロフィール

●DF土屋櫂大

(つちや・かいと)

■生年月日

2006年5月12日

■出身地

神奈川県横浜市

■身長/体重

181cm/74kg

■経歴

ダビデFC-バディーSC-川崎F U-13-川崎F U-15-川崎F U-18-川崎F