川崎F、19歳DF土屋櫂大が福島に“武者修行”「勝利ために全力を尽くします」
川崎フロンターレは28日、DF土屋櫂大(19)が福島ユナイテッドFCに育成型期限付き移籍することを発表した。
クラブを通じ、土屋は「このたび、福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍することになりました。今年1年間で経験できたことを生かして、必ず川崎フロンターレのタイトル獲得に貢献できる選手になって帰ってきます! これからも応援よろしくお願いします!」とコメント。
また、福島のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「みなさま、はじめまして。土屋櫂大です。福島ユナイテッドFCの勝利ために全力を尽くします。熱い応援をよろしくお願いいたします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF土屋櫂大
(つちや・かいと)
■生年月日
2006年5月12日
■出身地
神奈川県横浜市
■身長/体重
181cm/74kg
■経歴
ダビデFC-バディーSC-川崎F U-13-川崎F U-15-川崎F U-18-川崎F
