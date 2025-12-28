横浜FC退団のMF中野嘉大が秋田に完全移籍加入「皆さんと喜びを分かち合いたい」
ブラウブリッツ秋田は28日、今季限りで横浜FCを退団するMF中野嘉大の完全移籍加入を発表した。
93年2月24日生まれの32歳は、筑波大から15年に川崎Fに加入。仙台、札幌、鳥栖、湘南を経て、24年から横浜FCでプレーし、今季はJ1リーグ3試合に出場していたが、11月26日に契約満了が発表されていた。
中野はクラブを通じ、「この度、横浜FCより加入することになりました、中野嘉大です。ブラウブリッツ秋田の一員としてプレーできることを嬉しく思います。秋田のスタイルに早くフィットし、ピッチの上で結果を出して、皆さんと喜びを分かち合いたいと思っています。ソユースタジアムで皆さんに会えるのを楽しみにしています。よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF中野嘉大
(なかの・よしひろ)
■生年月日
1993年2月24日
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
176cm/66kg
■経歴
パルティーダ鹿児島U-12-パルティーダ鹿児島U-15-佐賀東高-筑波大-川崎F-仙台-川崎F-仙台-札幌-鳥栖-札幌-鳥栖-湘南-横浜FC-湘南-横浜FC
