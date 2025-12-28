湘南、U-18所属MF杉浦誠黎のトップ昇格&スペインクラブへの期限付き移籍を発表「慣れない環境での挑戦ですが…」
湘南ベルマーレは28日、U-18所属のMF杉浦誠黎のトップチーム昇格を発表。また、2026シーズンはスペインのUEサン・アンドレウに期限付き移籍することが、併せて発表されている。なお、期限付き移籍期間は26年1月1日から27年6月30日までとなるようだ。
杉浦はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「この度、トップチーム昇格、そしてUEサン・アンドレウに期限付き移籍することが決まりました、杉浦誠黎です。
スペインでプレーできる機会を与えてくれた関係者の方々に感謝を忘れず、プレーで恩返しできるよう頑張ります。
慣れない環境での挑戦ですが、世界で通用する選手になるために、厳しい環境の中でサッカーでは技術や判断力を高め、生活面では自分でできることをしっかりとやり、人としても成長できるよう努力します。
持ち味は、両サイドの縦突破やスピードを生かしたドリブルです。この特徴を最大限に発揮し、勝利のために走り、戦い、最後まで諦めずにプレーします。
そして、このスペインでの挑戦を必ず自分の成長につなげ、将来ベルマーレに戻ったときに、よりたくましく成長した姿をお見せできるよう全力を尽くします。
スタジアムで、そして画面越しでも共に戦ってもらえたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。」
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF杉浦誠黎
(すぎうら・みれい)
■生年月日
2007年4月10日
■出身地
東京都
■身長/体重
174cm/61kg
■経歴
町田JFC-東急SレイエスFC U-15-湘南U-18
