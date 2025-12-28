¿À¸Í¡¢19ºÐDF»³ÅÄ³¤ÅÍ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÉüµ¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿À®Ä¹¤ò¡Ä¡×
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï28Æü¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥À¡¼¥ºFC(¥¢¥á¥ê¥«)¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¡¢¥¿¥³¥Þ¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿DF»³ÅÄ³¤ÅÍ(19)¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿À®Ä¹¤ò¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
