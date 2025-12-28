¤â¤¦¤³¤Î°áÁõ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤!?¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤ëÌÅ¤Ë½ÇÉã¤µ¤ó¤¬¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¿¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¤è¡ª4¡Ê2¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
ÌÅ¤Ã»Ò¤È½ÇÉã¤Î¤Û¤Ã¤³¤êÆ±µïÀ¸³è¤òÉÁ¤¯Âè4ÃÆ¡ª
¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ³ØÀ¸¤Î¥á¥¤¤È¾®Àâ²È¤Î½ÇÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ë´î¤ó¤À¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¤Î³Ø¹»À¸³è¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£Ê¸²½º×¤Î°áÁõºî¤ê¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¤ê¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÍÕ»³¤¯¤ó¤«¤éÊÙ¶¯²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ê¡£Ë»¤·¤¯¤â½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£À®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë½ÇÉã¤µ¤ó¤äÍ§Ã£¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¿´¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤Þ¤ë¡¢°¦¤·¤¤Æü¡¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÌÊÌî¥Þ¥¤¥³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¤è¡ª4¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÌÊÌî¥Þ¥¤¥³¡¿¡Ø¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¤è¡ª4¡Ù