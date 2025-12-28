「アニソン界の大型新人」鈴木雅之がTVアニメ『かぐや様は告らせたい』シリーズ歴代主題歌MVとLIVE映像一斉視聴会開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

鈴木雅之が主題歌を手がけたTVアニメ『かぐや様は告らせたい』シリーズの歴代主題歌MVとLIVE映像一斉視聴会を開催する。

■「アニソン界の大型新人」としての鈴木雅之を一気に堪能しよう

数々の名曲を送り出し、名実ともに「ラヴソングの王様」と呼ばれる鈴木雅之。そんな鈴木が2019年に「アニソン界の大型新人」として自身初のアニメ主題歌を唄ったのがTVアニメ『かぐや様は告らせたい』。以降全シリーズの主題歌を担当してきた鈴木は、大晦日に放映されるTVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』でも新曲で主題歌を務めている。

そのTVスペシャル放送の前日となる12月30日20時に、今まで鈴木雅之が担当した歴代主題歌のMVとライヴ映像を一挙YouTube配信、同時視聴会を開催することが決定した。

今回の配信では、全楽曲のMVに加え、伊原六花、鈴木愛理、すぅ、高城れにら歴代デュエットパートナーたちとのライヴパフォーマンスを交えた映像を、鈴木雅之公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開する。

そして12月31日22時からは、鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」が主題歌となったTVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』が各TV局で順次放送を開始。今回のYouTubeプレミア公開は、新作放送直前のファン同士が交流できる絶好の機会となるので是非参加してみよう。

■TVアニメ『かぐや様は告らせたい』×鈴木雅之｜主題歌MV・LIVE集 セットリスト

1:[LIVE]「ラブ・ドラマティック」 鈴木雅之 feat. 伊原六花

Live from TOUR “Funky Flag Love Parade” 2019

2: [MV]「DADDY ! DADDY ! DO !」 鈴木雅之 feat. 鈴木愛理

TVアニメ「かぐや様は告らせたい？～天才たちの恋愛頭脳戦～」OP主題歌

3: [LIVE]「DADDY ! DADDY ! DO !」「ラブ・ドラマティック」 鈴木雅之 feat. 鈴木愛理

Live from TOUR “ALL TIME ROCK ‘N’ ROLL” 2020/2021

4: [MV]「GIRI GIRI」 鈴木雅之 feat. すぅ

TVアニメ「かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-」OP主題歌

5: [LIVE]「GIRI GIRI」 鈴木雅之 feat. すぅ

Live from TOUR “DISCOVER JAPAN DX” 2022

6: [MV] 「Love is Show」 鈴木雅之 feat. 高城れに

特別上映版「かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない-」OP主題歌

7: [LIVE]

「Love is Show」 鈴木雅之 feat. 高城れに

「GIRI GIRI」 鈴木雅之 feat. すぅ

「DADDY ! DADDY ! DO !」 鈴木雅之 feat. 鈴木愛理

「ラブ・ドラマティック」 鈴木雅之 feat. 高城れに, すぅ, 鈴木愛理

Live from TOUR “SOUL NAVIGATION” 2023

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

SINGLE「アブナイキオク」

■番組情報

TVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』

TOKYO MX/BS11/とちぎテレビ

12/31（水）22:00～放映

群馬テレビ

01/01（木）深夜00:00～放映

MBS

01/02（金）25:15～放映

RKB

01/03（土）26:35～放映

TeNY

01/04（土）26:00～放映

■【動画】鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」×TVアニメ『かぐや様は告らせたい』Memories MV

■【画像】TVアニメ『かぐや様は告らせたい』×鈴木雅之 他

■■【動画】TVアニメ『かぐや様は告らせたい』×鈴木雅之｜主題歌MV・LIVE集（2025年12月30日（火）20:00 YouTubeプレミア公開）

■関連リンク

アニメ『かぐや様は告らせたい』公式サイト：

https://kaguya.love/

鈴木雅之 OFFICIAL SITE

https://www.martin.jp/