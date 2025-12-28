11月の大相撲九州場所で初優勝し大関に昇進した安青錦（21＝安治川部屋）が28日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演し、好きなアスリートを明かした。

師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）とともに“ご意見番”として登場。大リーグのホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手のニュースから、異国の地で活躍するために必要なことを聞かれると「自分の場合はやっぱり、日本語を覚えることは意識した。親方の言ってることが分からないと成長することが難しいと思っていたので、とりあえず日本語を覚えて」と明かした。

母国ウクライナの戦禍を逃れ、2022年4月に来日。それから約3年半の勉強で流ちょうな日本語を披露するまでになり、「最初は大変だったけどどんどん覚えてくるとどんどん楽しくなりました」と話した。

そしてボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が6度目の4団体王座同時防衛に成功した話題に。リングサイドで観戦したWBA＆WBC＆IBF3団体統一ヘビー級王者オレクサンドル・ウシクについて「大関もお好きだそうですね」と質問されると「そうですね。同じ国の人で凄く活躍しているので」。38歳のウクライナの英雄について「刺激になります」と明かしていた。

ボクシングを題材にした漫画「はじめの一歩」を読んでいるそうで「自分は宮田（一郎）が好きです」とニッコリ。井上と中谷潤人の勝利には「あっぱれッス」と“あっぱれ”を贈っていた。