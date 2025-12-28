¡Ö¾×·â¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ê¡×¹ñÎ©¹ßÎ×¤ÎÀ©ÉþÈþ½÷¤Ë£Ó£Î£Ó¶Ã¤¡ÖÎòÂå¤Ç°ìÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÖÆÃÊÌÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©£´¡Ý£±Áá¼Â¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡³«²ñ¼°¤È£±²óÀï£±»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£²£±ÂåÌÜ¤ÎÂç²ñ±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÃÓÃ¼°É»ü¡Ê£±£¸¡Ë¤âÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£³«²ñ¼°¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç°ìÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö¾×·â¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ê¡×¡¢¡ÖÎòÂå¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢ÆÃÊÌÈþ¤·¤¤¤Ê¡×¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·ËÜÅö¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¿Íµ¤½÷Í¥¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÂå¤ÎËÙËÌ¿¿´õ¤«¤é¿·³À·ë°á¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢¹À¥¤¹¤º¤éï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£