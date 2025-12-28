º£°æÍã¡¡¡Ö°ìÅÓ¡×²áµî¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡·ÝÇ½¿Í¤È¤â¡©¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£°æÍã¡Ê44¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¶å½£¡¦ÂçÊ¬¤ÎÎ¹¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Îø°¦ÌÌ¤Ç¡Ö°ìÅÓ¡×¤À¤È¤¤¤¦º£°æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¾å¡¢Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡·ó¶á¤«¤é¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢º£°æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÌ¤ÎÊý¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤´±ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ¤â44¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÍÊÂ¤ß¤Ë·Ð¸³¤Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎø¥Ð¥Ê¤Ë²Ú¤òºé¤«¤»¤¿¡£