【紅白リハ】Perfume、コールドスリープ前ラストの紅白出演へ「これで心置きなくコールドスリープに入れる」
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル1日目（28日、東京・渋谷 NHKホール）
2年ぶり17回目の出場となるPerfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）がリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。
【全身ショット】華やか…！ドレスで登場したPerfume
Perfumeは、2025年末をもって“コールドスリープ”（活動休止）に入ることを発表しており、今回の紅白がその前のラストステージとなる。「ポリリズム」〜「巡ループ」によるメドレー『Perfume Medley 2025』を披露するほか、オープニングの「放送100年紅白スペシャルメドレー」では幾田りらとともに「春よ、来い」を歌唱する。
今回の演出について、あ〜ちゃんは「これまでテクノロジーとコラボレーションしながらやってきていて、ラストはどんなものになるのかなと思ったら、シンプルでアナログな内容になっていて。NHKさんはいっぱい過去の映像あるので、そういう映像もいろいろ使ってくれると思います」とアピールした。
かしゆかは「今までと変わらない準備をしています。最高のステージにできるように。今回のためだけの演目になっています」とコメントし、のっちは「MIKIKO先生が振付をしてくださっていますが、いつもMIKIKO先生がやってくれていますし、絆みたいなものも見せられる演出になっています」と語った。
あ〜ちゃんは、フワフワの衣装について「はりきっちゃいました」と笑顔を見せつつ、この衣装で本番をするとかとの質問に、「これでは踊れんわ（笑）。でもどうしても着たくて。本当はオープニングで着たかった。せっかく素晴らしい衣装なので記者会見だけでも着させてもらおうかと。最後なんでやりたいこと全部やらせてもらった。これで心置きなくコールドスリープに入れる」とうれしそうに語った。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
