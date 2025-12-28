¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛPerfume¡¡¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Á°ºÇ¸å¤Î¡Ö¹ÈÇò¤µ¤ó¡×¤Ø»×¤¤¡Ö¸å²ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Perfume¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê¿Í¹©ÅßÌ²¡Ë¤È¾Î¤¹¤ëÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ëPerfume¡£º£²ó¤Ï¡ÖPerfume¡¡Medley¡¡2025¡×¤ÈÂê¤·¡¢08Ç¯¤Î½é½Ð¾ì¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿99Ç¯¹Åç¤Ç·ëÀ®¡£Åö½é¤«¤é¹ÈÇò¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¡È¤µ¤ó¡É¤òÉÕ¤±¤ë¡£¡È¤½¤´¤¦¤µ¤ó¡É¤È¤«¡×¤È¤ÎÁÄÊì¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤ê¡¢¡Ö¹ÈÇò¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤Û¤É¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£
¡¡3¿Í¤Ï¥â¥³¥â¥³¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤µ¤ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤âÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£25Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¸«¤ë¤±¤ó¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸å²ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÃ¶¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡26Æü¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¡SUPER¡¡LIVE¡¡2025¡×¤Ë½Ð±é¡£¤Î¤Ã¤Á¤Ï»Ê²ñ¤Î¥¿¥â¥ê¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£