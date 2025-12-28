12·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÃë12»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡ÖÆüËÜ°ì¤³¤½À¤³¦°ì¡ªÂè2²ó¡¡À¤³¦¥éー¥á¥ó No.1 ·èÄêÀï¡×ÆüËÜÁ´¹ñ¿ôÂ¿¤¢¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¡È°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤Å¹¡É¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©À¤³¦No.1¥éー¥á¥óÅ¹¤ò·è¤á¤ë¥éー¥á¥ó¾Þ¥ìー¥¹Âè2²ó¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢12·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÃë£±£²»þ£±£µÊ¬¤è¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤³¤½À¤³¦°ì¡ªÀ¤³¦¥éー¥á¥óNo.1·èÄêÀï¡ª¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¿ôÂ¿¤¢¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤Å¹¡É¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©¥éー¥á¥óÄÌ 1000 ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥°¥ë¥á¤ò¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Æ¥ìÅì¤È·ÏÎó¤Î¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¦¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¦TVQ¶å½£ÊüÁ÷ 6 ¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¿äÁ¦¤Î¤â¤È·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡ª
³Æ¶É¤¬Æü¡¹¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÃæ¤Ç¡È¥¹¥´¤¤¡ª¡É¤È´¶¤¸¤¿¥éー¥á¥ó¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¡ª¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë 1 °Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥éー¥á¥óÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£ºÇ¹â¤Î1ÇÕ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀ¸Ä´Íý¤·¥²¥¹¥È¤¬¼Â¿©¡ªÆüËÜ°ì¤³¤½À¤³¦°ì¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë No.1 ¤Î¥éー¥á¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
MC¤Ï½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡£¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢¥éー¥á¥ó¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëóîÆ£µþ»Ò¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥éー¥á¥ó£±Ëü£¶£°£°£°ÇÕ°Ê¾å¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡Ø¥éー¥á¥óÂç²¦¡Ù¾®ÎÓ¹§½¼¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 1£¹0 Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡ª¡ÈËèÆü¥éー¥á¥ó·ò¹¯À¸³è¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥éー¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë YouTuber¤ÎSUSURU¤Î£µÌ¾¤¬¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦ NO.1 ¥éー¥á¥óÅ¹¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡ª¸«»öÀ¤³¦ No.1 ¥éー¥á¥ó¤Î±É´§¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¥éー¥á¥ó¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¥éー¥á¥ó¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Úー¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÀ§Èó¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÆüËÜ°ì¤³¤½À¤³¦°ì¡ªÀ¤³¦¥éー¥á¥ó No.1 ·èÄêÀï
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û12·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÃë12»þ15Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
▶TVer¡§https://tver.jp/series/sr33clev29
▶¥Æ¥ìÅìHP(¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì)¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/ramen_no1/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
▶U-NEXT¡§https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
¡ÚMC¡Û½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê
¡Ú¿³ºº°÷¡Û¾®ÎÓ¹§½¼¡¢SUSURU¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢ÌÚÂ¼Úå¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë
¡Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
°ëÅÄºÌ¼Â¡Ê¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¾¾ß·°¡³¤¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¾å³øÈþÍ«¡Ê¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡Ë¡¢¾å¸¶ÈþÊæ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ë¡¢¾®ÌîÅí²Ì¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡Ë¡¢²¬ÅÄÅí²Â¡ÊTVQ¶å½£ÊüÁ÷¡Ë
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Û
¤é¤Ã¤Ô¤£¡Ê¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¥Ê¥Ê¥Ê¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¤È¤¤¤í¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡Ë¡¢¤¿¤³¤ë¤¯¤ó¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ë¡¢¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡Ë¡¢¥â¥ËÂÀ¡ÊTVQ¶å½£ÊüÁ÷¡Ë
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.tv-tokyo.co.jp/ramen_no1/