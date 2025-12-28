いけちゃん、“ラストグラビア写真集”で驚異のボディメイク「直前の1週間は断食するくらいの勢い」
人気YouTuber・いけちゃんが自身最後のグラビア写真集を発売した。被写体として「完全に引退」と断言する彼女に、クランクイン！編集部はインタビューを実施。決意の裏側にあるストイックな美学や集大成に込めた思い、「撮られる側」から「撮る側」へとシフトする意外な展望に迫った。
【写真】いけちゃん、ラストグラビア写真集カット 抜群プロポーション全開 水着姿も（9枚）
■「余韻」を残して去る美学
本作は、ベトナムの開放的なロケーションで撮影され、こだわり抜いたボディラインと「王道グラビア」の魅力が詰まった一冊。3年間のグラビア活動を経て、いけちゃんが辿り着いた境地は「完全燃焼」だった。次作への余白を残すのではなく、今持てる全ての要素を出し切る。その潔さが、集大成という言葉に重みを持たせている。
「コンセプトは、私が3年間続けてきたグラビア活動をこの写真集で完全に引退し、悔いが残らないよう一番いいものを全て盛り込むことでした。最後だからこそやりたかったことや、王道的なグラビアの要素を全て詰め込んだ一冊になっています」。
タイトル選定にも、別れの美学が漂う。自身の名前をもじった遊び心のある案も浮かんだが、最終的に選んだ言葉には、ファンへの切実なメッセージが込められていた。
「タイトルは正直、かなり迷いました。ファースト写真集の『いけとりっぷ』は自分の名前をもじったものでしたが、今回はラストなので、少し余韻を感じてほしいという思いから『Afterglow』という単語を選びました。他にも候補はありましたが、この響きがピンときたんです」。
撮影に向けた準備は、予期せぬトラブルから幕を開けた。本来なら計画的に身体を仕上げていくはずが、直前の暴食により過酷な調整を強いられることになる。しかし、そのピンチこそがいけちゃんの集中力を極限まで高める結果となった。
「実は撮影の1週間前に、YouTuberとしての企画で『ラーメン縛り生活』を行ってしまい、一食1000キロカロリー近いラーメンを食べ続けてしまったんです。本当は健康的にサイズダウンしていく予定だったのですが、直前の1週間は断食するくらいの勢いでリカバリーに励みました」。
ベトナムでのロケ中も食事制限を徹底し、ストイックに理想の曲線を追求した。写真のセレクトにも自身の美学を反映させ、スタッフと共に納得のいくカットのみを厳選。その仕上がりに対する自己評価には、一点の曇りもない。
「自己評価は、100点満点中100点です。今回は体型管理をかなり頑張ったので、自分のスタイルが最も綺麗に見える写真を基準に選びました。特に気に入っているのは、ロケの初日にビーチで撮影した白いビキニのカットです。海に白い水着という王道のスタイルを、最後の写真集でしっかりと残せたことが嬉しかったですね」。
■「思いついたことはすぐに実行」 最近ハマっているものは？
グラビアという表現媒体に未練はない。そう言い切れるのは、いけちゃんの視線がすでに新しい地平を捉えているからだ。被写体としての経験は、次なる創作活動への確かな糧となっている。
「プレイヤー側としてのグラビアには全く未練がなく、復帰する予定もありません。ただ、現場の雰囲気はとても好きだったので、今後は撮る側として携われたらいいなと考えています。実は最近カメラにはまっていて、1台目としてライカを購入しました。写真は動画と違って、その一瞬を切り抜かなければならない難しさがあり、そこに面白さを感じています」。
直感に従い、興味の赴くままに行動するスタイルは今後も変わらない。最近手にした高級カメラも、彼女のクリエイティビティを刺激する新たな相棒だ。演者から作り手へ。その興味は尽きることがない。
「YouTuberという仕組みは正直いつまで続くのかな……という思いはあります。そのとき、YouTuberという肩書きがなくなったとしても、自分はずっとクリエイターでありたいと思っています。物作りでも、写真でも、絵や文章でもいい。何かしらの形でクリエイター側にいたいですね。今は写真のブームが来ていますが、来年は世界中を旅行しているかもしれません。先の目標を決めすぎず、思いついたことをすぐに実行していくのが私のスタイルです」。
惜しまれるうちに幕を引く。それがいけちゃん流の美学であり、ファンへの最後のギフトだ。「もっと見たい」という渇望感こそが、本作のタイトルが示す「余韻」そのものなのかもしれない。
「反響があって『辞めないで』と言われるタイミングで辞めること、それが『Afterglow』であり、私が残したい余韻です。私の写真集を見て『やっぱりいけちゃんのグラビアはいいな、もっと見たいな』と思ってもらえたら本望ですが、これで完全に終わりです。ぜひ、その余韻に浸ってください」。（取材・文：磯部正和 写真：高野広美）
いけちゃんのラストグラビア写真集『Afterglow』（講談社）は発売中。
