»ç º£¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×ÇÛ¿®¡õCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê
»ç º£¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¤ò 1·î11Æü(Æü)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë 2·î18Æü(¿å)¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏÍèÇ¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ 1·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙÂè1¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥ê¥º¥à¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤³ëÆ£¤¹¤ëÍÍ¤ò±´¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£»ç º£¤Ï³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ä¥·¥í¤Î¿´¤Î°Ç¤¬¡¢°¡´õ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ 2·î18Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎCD¤Ë¤Ï¡¢ 2025 Ç¯ 11·î6Æü(ÌÚ) ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãBackrooms Parade¡ä¤è¤ê¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¡ÖËâ À¤Î½÷ A¡×¡ÖËÞ¿ÍÍÍ - Acoustic ver.¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
»ç º£¤ÏËÜÆü12·î28Æü(Æü)½Ð±é¤Î¡ãCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡ä¤Ç¤Ï¡¢12·î10Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖÅ·¹ö¤ÈÃÏ¶Ë¡×/»ç º£ feat. yowa (CLAN QUEEN)¤ò½é¥³¥é¥ÜÈäÏª¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿·À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇ¯Ëö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë¤ÏÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¡¦¥é¥¤¥Ö¤È¤â¤Ë°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¢£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×
2026Ç¯1·î11Æü(Æü)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://MulasakiIma.lnk.to/MentalRental
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)CD¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://MulasakiIma.lnk.to/Mental_Rental
¡¦²Á³Ê/ÉÊÈÖ¡§´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× 1,900 ±ß(ÀÇ¹þ) SRCL-13539
¡¦CD ¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡Ê·×4¶Ê¡Ë
M1: ¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë
M2: ¥¦¥ï¥µ¤Î¤¢¤Î»Ò (2025.11.6 Backrooms Parade)
M3: ËâÀ¤Î½÷ A (2025.11.6 Backrooms Parade)
M4: ËÞ¿ÍÍÍ - Acoustic ver. (2025.11.6 Backrooms Parade)
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤êÏ¢Â³ 2 ¥¯¡¼¥ë
Ëè½µÅÚÍË 24:55¡Á ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 24»þ55Ê¬¡Á25»þ25Ê¬
»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË 25»þ59Ê¬¡Á26»þ29Ê¬
ÀÄ¿¹ÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 24»þ55Ê¬¡Á25»þ25Ê¬
¥Æ¥ì¥Ó´ä¼ê¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 24»þ55Ê¬¡Á25»þ25Ê¬
»³·ÁÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 24»þ55Ê¬¡Á25»þ25Ê¬
¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË 25»þ29Ê¬¡Á25»þ59Ê¬
½©ÅÄÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË 25»þ24Ê¬¡Á25»þ54Ê¬
Ê¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË 25»þ56Ê¬¡Á26»þ26Ê¬
¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡§2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË 25»þ29Ê¬¡Á25»þ59Ê¬
¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¡§2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË 25»þ44Ê¬¡Á26»þ14Ê¬
»³ÍüÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 24»þ55Ê¬¡Á25»þ25Ê¬
ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 25»þ50Ê¬¡Á26»þ20Ê¬
ËÌÆüËÜÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË 25»þ59Ê¬¡Á26»þ29Ê¬
¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¡§2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË 25»þ35Ê¬¡Á26»þ07Ê¬
Ê¡°æÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË 24»þ30Ê¬¡Á25»þ00Ê¬
Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 25»þ55Ê¬¡Á26»þ25Ê¬
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË 25»þ59Ê¬¡Á26»þ29Ê¬
ÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË 26»þ00Ê¬¡Á26»þ30Ê¬ ¹Åç¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 25»þ25Ê¬¡Á25»þ55Ê¬
»³¸ýÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË 25»þ54Ê¬¡Á26»þ24Ê¬
»Í¹ñÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 25»þ55Ê¬¡Á26»þ25Ê¬
À¾ÆüËÜÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î11Æü¤è¤êËè½µÆüÍË 25»þ25Ê¬¡Á25»þ55Ê¬
Æî³¤ÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 25»þ25Ê¬¡Á25»þ55Ê¬¡Ê¢¨1/24(¡ô3)ÊüÁ÷¤«¤é 24»þ55Ê¬ ¡Á¤ËÊÑ¹¹¡Ë
¹âÃÎÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË 25»þ24Ê¬¡Á25»þ54Ê¬
Ê¡²¬ÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î12Æü¤è¤êËè½µ·îÍË 25»þ59Ê¬¡Á26»þ29Ê¬
Ä¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË 25»þ29Ê¬¡Á25»þ59Ê¬
·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË 25»þ29Ê¬¡Á25»þ59Ê¬
¼¯»ùÅçì¦ìÎ¥Æ¥ì¥Ó¡§2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË 25»þ34Ê¬¡Á26»þ04Ê¬
¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬¡§2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË 24»þ59Ê¬¡Á25»þ29Ê¬
¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¡§2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË 25»þ50Ê¬¡Á26»þ20Ê¬
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤êÊüÁ÷Æü»þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤ò¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AT-X 1·î18Æü(Æü)¤è¤ê
Ëè½µÆüÍË 23:00¡Á ÊüÁ÷
¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷
Ëè½µÌÚÍË 29:00¡Á ÊüÁ÷
Ëè½µÆüÍË 8:00¡Á ÊüÁ÷
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦Hulu 1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË 25:30¡Á
¡¦¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È 1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤êËè½µÌÚÍË 25:30¡Á½ç¼¡ÇÛ¿®
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù¸ø¼°X
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù¸ø¼°TikTok
»ç º£ feat. yowa¡ÖÅ·¹ö¤ÈÃÏ¶Ë¡×
2025Ç¯12·î10Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/Hell_and_Heaven
¡ãMULASAKI IMA presents. ¡ÈMICELLE¡É¡ä
Âçºå¸ø±é
³«ºÅÆü:3·î21Æü(ÅÚ)
¾ì½ê:Yogibo META VALLEY
³«¾ì/³«±é:17:00/18:00
½Ð±é:»ç º£¡¦Lavt
Ì¾¸Å²°¸ø±é
³«ºÅÆü:3·î22Æü(Æü)
¾ì½ê:ell.FITS ALL
³«¾ì/³«±é:17:30/18:00
½Ð±é:»ç º£¡¦Dannie May
Åìµþ¸ø±é
³«ºÅÆü:3·î29Æü(Æü)
¾ì½ê:½ÂÃ« CLUB QUATTRO
³«¾ì/³«±é:17:00/18:00
½Ð±é:»ç º£¡¦TOOBOE
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡»ç º£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡»ç º£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡»ç º£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡»ç º£ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok