¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¡Ö¡È¹ÈÇò¤µ¤ó¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¡×¡¡²ñ¸«¸ÂÄê¤Î¡ÖÃå¤¿¤¤¡×¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤â¡ÖÍÙ¤ì¤ó¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤¹¤ë£³¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤Ï¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£±£·ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¡¡£Í£å£ä£ì£å£ù¡¡£²£°£²£µ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Î£²¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢£±£·²óÌÜ¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¡Ö¹ÈÇò¤µ¤ó¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤ò£²£µÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¹ÈÇò¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡Ø¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ù¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿£³¿Í¤À¤¬¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´Á³ÍÙ¤ì¤ó¡×¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤Î¤ß¤Î°áÁõ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ï¡ÊËÜÈÖ¤Î¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÃå¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¡£¤³¤ì¤Ç¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯¥³¡¼¥ë¥ÉÆþ¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡×¤ÈÂ¾¤Î£²¿Í¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ãå¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Âç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤Ë´èÄ¥¤ê¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡£¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¡££±£·²óÌÜ¤Ç¤â¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¾ì¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¹ÈÇò¤µ¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£½é½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢Â¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¼ê¤âÂ¤âÁ´¿ÈÎä¤¿¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿¶ÉÕ¡¦±é½Ð¤Ë¤Ï£Í£É£Ë£É£Ë£Ï»á¤¬»²²Ã¡££Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤ÎÎò»Ë¤òÇ»½Ì¤·¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£°¼þÇ¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡££Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤Î¡ÖÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤ò´öÅÄ¤ê¤é¤È²Î¤¦¡£