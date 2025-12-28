ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î£Í¡¼£±²¦¼Ô¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×ÀÖÌÚÍµ¤¬Éüµ¢¡ÖÆæÈ¯Ç®¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¬Ç®²¼¤¬¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¡×
¡¡£²£·Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢º£Ç¯¤Î£Í¡¼£±¥°¥é¥ó¥×¥ê²¦¼Ô¡¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤ÎÀÖÌÚÍµ¤¬¡¢»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÌÚ¤Ï£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁ´Éô±¢À¤ÎÆæÈ¯Ç®¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤¬Ç®²¼¤¬¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Çº£Æü¤«¤éÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªÃÎ·ÃÇ®¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤¢¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤ë´Ö¤Ë¿§¤ó¤ÊÍ¥¾¡»þ¤ÎÈ¿±þÆ°²è¤ß¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ç¥ó¥Ó¤ÎºØÆ£¤Î¥«¥á¥éÌÜÀþ¥Ô¡¼¥¹¤¬¥Þ¥¸¤Ç°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¤¯¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¡¢Æ±Æü¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁêÊý¤Î¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤â¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬º£Æü¤«¤é£²¿Í¤Ç¤ª»Å»ö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂå±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤âÂÐ±þ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡³§¤µ¤ó²¹¤«¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦¤Ç¤¹¡ª¡ª¤Þ¤¿º£Æü¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£