鈴木雅之、『かぐや様は告らせたい』シリーズ歴代主題歌MV＆ライブ映像で一斉視聴会を開催
鈴木雅之が主題歌を務めるTVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』の放送の前日となる12月30日（火）20時に、今まで鈴木雅之が担当した歴代主題歌のミュージックビデオとライブ映像を一挙YouTube配信し、同時視聴会を開催することを発表した。
鈴木雅之は2019年、“アニソン界の大型新人”という肩書きを引っ提げて自身初のアニメ主題歌として「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」を発表して以来、TVアニメ『かぐや様は告らせたい』全シリーズの主題歌を担当しており、「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」（2020年）、「GIRI GIRI feat. すぅ（SILENT SIREN）」（2022年）、「Love is Show feat. 高城れに（ももいろクローバーZ）」（2022年）と発表してきた。
今回の配信ではその楽曲たちのミュージックビデオに加え、伊原六花、鈴木愛理、すぅ、高城れにら歴代デュエットパートナーたちとのライブパフォーマンスを交えた映像を、鈴木雅之公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開していく。
翌日31日22時からは、鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」が主題歌となったTVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』が各TV局で順次放送開始となる。今回のYouTubeプレミア公開は、新作放送直前のファン同士が交流できる機会となりそうだ。
■セットリスト TVアニメ『かぐや様は告らせたい』×鈴木雅之｜主題歌MV・LIVE集
1:[LIVE] “ラブ・ドラマティック” 鈴木雅之 feat. 伊原六花
Live from TOUR “Funky Flag Love Parade” 2019
2: [MV]“DADDY ! DADDY ! DO !” 鈴木雅之 feat. 鈴木愛理
TVアニメ「かぐや様は告らせたい？〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」OP主題歌
3: [LIVE] “DADDY ! DADDY ! DO !” “ラブ・ドラマティック” 鈴木雅之 feat. 鈴木愛理
Live from TOUR “ALL TIME ROCK ‘N’ ROLL” 2020/2021
4: [MV] “GIRI GIRI” 鈴木雅之 feat. すぅ
TVアニメ「かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-」OP主題歌
5: [LIVE] “GIRI GIRI” 鈴木雅之 feat. すぅ
Live from TOUR “DISCOVER JAPAN DX” 2022
6: [MV] “Love is Show” 鈴木雅之 feat. 高城れに
特別上映版「かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない-」OP主題歌
7: [LIVE]
“Love is Show” 鈴木雅之 feat. 高城れに
“GIRI GIRI” 鈴木雅之 feat. すぅ
“DADDY ! DADDY ! DO !” 鈴木雅之 feat. 鈴木愛理
“ラブ・ドラマティック“ 鈴木雅之 feat. 高城れに, すぅ, 鈴木愛理
Live from TOUR “SOUL NAVIGATION” 2023
◾️鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」
2025年12月10日（水）配信リリース
配信URL：https://masayukisuzuki.lnk.to/Abunaikioku
■鈴木雅之『かぐや様は告らせたい』歴代主題歌
・第1期『ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花』
2019年2月27日リリース
配信：https://erj.lnk.to/YKziyAW
・第2期『DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理』
2020年4月15日リリース
配信：https://erj.lnk.to/Mdmjj
・第3期『GIRI GIRI feat. すぅ』
2022年6月8日リリース
配信：https://masayukisuzuki.lnk.to/tyZEwx
・特別上映版 『Love is Show feat. 高城れに』
2022年12月16日リリース
配信：https://masayukisuzuki.lnk.to/wWSsfV
◾️TVスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人への階段』
▼放送情報
TOKYO MX：12月31日(水)22:00〜
BS11：12月31日(水) 22:00〜
とちぎテレビ：12月31日(水) 22:00〜
群馬テレビ：1月1日(木) 00:00〜
MBS：1月2日(金)25:15〜
RKB：1月3日(土)26:35〜
TeNY：1月4日(土)26:00〜
▼STAFF
原作：赤坂アカ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）
監督：畠山 守
キャラクターデザイン：八尋裕子
総作画監督：川上哲也・岩崎令奈
プロップデザイン：木藤貴之
美術監督：若林里紗
美術設定：平義樹弥
色彩設計：ホカリカナコ
CG監督：栗林裕紀
撮影監督：信川公哉
編集：松原理恵
音楽：羽岡 佳
音響監督：明田川 仁
制作：A-1 Pictures
▼主題歌
オープニングテーマ：鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」
▼CAST
四宮かぐや：古賀 葵
白銀御行：古川 慎
藤原千花：小原好美
石上 優：鈴木崚汰
伊井野ミコ：富田美憂
早坂 愛：花守ゆみり
ナレーション：青山 穣
▼公式サイト&X ※今後の最新情報は公式HP・Xにて随時お知らせいたします。
公式サイト：https://kaguya.love/
公式X：@anime_kaguya 【推奨ハッシュタグ】#かぐや様
▼イントロダクション
「どれも懐かしくて、全てがかけがえのない大切な思い出。」
秀才たちが集うエリート校・秀知院学園
その生徒会で出会った副会長・四宮かぐやと生徒会長・白銀御行。
2人は長きにわたる恋愛頭脳戦の末、交際することに……
月日は流れ、部屋でひとりアルバムを眺めるかぐや。
そこには、白銀や秀知院学園の仲間と過ごした思い出を収めた写真が並んでいる。
懐かしさに浸りページをめくる度、かぐやの思い出が蘇る。
◾️＜鈴木雅之 2025 X’mas Private Hotel Tour Special！＞
2025年
12月10日（水）ホテル日航福岡
12月14日（日）エスパシオナゴヤキャッスル
12月16日（火）ウェスティン都ホテル京都
12月17日（水）神戸ポートピアホテル
12月21日（日）ヒルトン東京お台場
12月22日（月）ヒルトン東京お台場
12月24日（水）帝国ホテル 大阪
12月25日（木）帝国ホテル 大阪
関連リンク
◆鈴木雅之 オフィシャルサイト
◆鈴木雅之 オフィシャルX
◆鈴木雅之 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆鈴木雅之 オフィシャルブログ