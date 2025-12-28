¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¹õ±ì¡×½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¡¡½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô
°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Ç½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê28Æü¸á¸å6»þ»þÅÀ¡Ë
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢¾®ËÒ»ÔËÌ³°»³¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤Ê¤É¤«¤éÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
½¸¹ç½»Âð¤Î5³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÉô²°¤Î½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢Ì¾Å´¾®ËÒÀþ¾®ËÒ¸ý±Ø¤«¤éÆî¤Ë600¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£