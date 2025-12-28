◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦 徳島市立４―１早稲田実（２８日・国立）

開幕戦１試合が行われ、徳島市立（徳島）が早稲田実（東京Ｂ）に４―１で大勝し、２回戦に駒を進めた。

＊ ＊ ＊

頭で合わせにいったボールが、腰にヒットした。徳島市立の２点リードで迎えた後半１５分。左からのクロスにＭＦ東海林が頭から飛び込んだが、目測を誤ったのか、当たったのは右腰の部分。それでもボールはゴール方向へと転がり、ネットを揺らした。勝利を決定づけた２年生は「一生の思い出になるゴールです」と笑った。

開会式の入場行進で、一度も練習せずに「阿波踊り」を披露したイレブンは、前半３６分に相手のクリアミスを拾ったところから先制。後半には３得点を奪い、東京大会４試合無失点の早稲田実を飲み込んだ。３大会連続で敗れていた初戦で白星を飾った。

ブラスバンドを引き連れ、「コンバットマーチ」、「紺碧の空」、「ＶＩＶＡ ＷＡＳＥＤＡ」など伝統歌を歌う早稲田実の大応援団が、会場を盛り立てた。１万８３６４人のうち約１５０人ほどの徳島市立応援団は、ここに、阿波踊りで用いる鉦（かね）で対抗。「カランカラン」という金属音がゴールラッシュを彩ったほか、ユニホームの新丁により、県大会決勝で選手が着用した旧ユニホームに身を包んだダンス部が応援を支えた。

四国勢は、１９８９年度大会の南宇和（愛媛）以来、優勝から遠ざかっている。指揮官は「実力で（国立で試合が）できたわけじゃないから。選手には『これからだ』と伝えた」と表情を引き締め、再び試合が国立で行われる準決勝での“聖地帰還”を目指す構え。初戦突破の勢いそのままに、四国の雄が旋風を巻き起こす。