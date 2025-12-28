MONOEYES 結成10周年を記念し、バンド史上最大規模の公演となる＜MONOEYES 10th Anniversary Live “Firerunners”＞が12月21日（日）ぴあアリーナMMにて開催された。オフィシャルから到着したライブレポートをお届けする。

◆ライブ写真

MONOEYES、結成10周年。スタート直前、スクリーンにはこれまで重ねてきたライブ映像やレコーディング風景などが次々と映し出されていく。「10」の数字からカウントダウンが始まると、何度も目にしたアーティスト写真が古いものから最新のものへと切り替わっていく。とはいえ、みんな驚くほど変わらない。変わったのはスコット・マーフィーの髪型くらい。見た目の若さに感心しながら、振り返ってびっくりしたことがある。10年前、細美武士のバンドといえばthe HIATUSひとつだったのだ。

当時ELLEGARDENは活動休止中。the HIATUSは忙しいメンバーのスケジュールを調整しながら、どんな新しいことが見せられるのか、作品ごとの実験を繰り返していた時期だ。細美が突如シンプルな４人編成バンドを作り、みんなで歌えるポップパンクを携えて全国ツアーを始めたことには、ファンの間で少なからず動揺があったと思う。はっきり書いてしまうなら、MONOEYESはELLEGARDENとどう違うのか、細美が一度終わらせた夢の続きがこれに該当するのではないか、という話である。

10年も経てばおのずと答えは出る。MONOEYESは独自の進化を遂げていた。少し強引に定義するなら、このバンドが最初に必要としたのは狭小のライブハウスに相応しい「型」だ。スタート一発目となる「My Instant Song」がわかりやすくそのことを伝えてくれる。シンガロングしやすいメロディと、英語がわからない子供でも覚えられる歌詞。一番を細美が歌い、二番をスコットが歌っていたように、誰が歌ってもいい「みんなのうた」がまずあった。それが10年前の話だったよな、と確認した後からがすごかった。

広大なアリーナに相応しい演出の数々。曲ごとにがらりと変わるスクリーン映像、膨大なレーザーを筆頭とする照明も素晴らしかったが、バンドがそのスケールを引き受け、それぞれ個人としてすっと立っていたことが一番印象的だった。何度も書くがMONOEYESの原点は「型」だ。共に騒いで共に歌い、ブレイクではせーので派手なジャンプを決める。4年前の日本武道館公演でもたっぷり見せてもらった光景だが、今回そのシーンは驚くほど少なかった。近い距離で視線を交わすことよりも、いちプレイヤーとして１万2千人のファンと対峙することが主題になっていたのだ。

4枚のアルバムからバランスよく名曲を並べたセットリスト。共にシンガロングできる快感はリリース時期に関係なくキープされるが、最もよかったのは最新作の曲たちだ。作品プロデュースを務めたマイク・グリーンがゲスト・ギタリストとして迎えられる一幕があったが、別に賑やかなコラボというわけでもない。そこでスコットが歌った「Ghosts of Yeasteryear」は癒えない喪失の歌であり、エモーショナルなミドルテンポにはぎゅっと胸が締め付けられるばかり。細美が歌う「世界が眠る日」も然りで、スクリーンに映される雪景色と相まって、終わりを見つめる歌詞がしんしんと沁みてくる。ラスト手前の「アンカー」も名シーンのひとつ。〈あともう少しなんだって／ただの夢じゃないんだって〉と必死に手を伸ばしつつ、〈でも このストーリーの終わりはまだ知らない〉と締める歌詞が、今のMONOEYESとぴったり重なっていく。

冒頭の話に戻るなら、結成当時「細美が一度は終わらせた夢の続き」にも見えたこのバンドは、ELLEGARDENが復活したこと、そして、それとは別に継続してきたことで、急速に「今」にピントが合ってきたのだと思う。ライブハウスで共に騒いで歌うことはライフワークで続けていく。ただ、それができなくなる日もいずれ来る。終活と言うほど差し迫った話ではないが、40代後半、50代前半の覚悟をもって人生と向き合うのだ。一瀬正和がツービートで突っ走るばかりのドラマーではなかったことが大きいし、戸高賢史が分厚いリフよりも繊細なクリーントーンで奥行きを広げていったことも重要だ。この４人だから決まり事は自然に融解していった。あとには歌い手である細美とスコットそれぞれのリアリティが残っている。

本編ラストは「リザードマン」。最後にフロント３名は豪快な大ジャンプを決めていた。「型」は「型」としてこれがなくちゃと言いたくなる楽しさがある。ただ、それよりも、アンコールで響いた「Shadow Boxing」の切なすぎる旋律のほうが何倍も胸に迫ってきた。単純明快なハピネスよりも複雑なセンチメントのほうに強く引っ張られる。これもまた10年バンドを見続けてきたリスナーのリアリティなのだろう。

想像してみる。ライブハウスでは今日も若いバンドが騒いでいるし、MONOEYESの始まりの曲となった「My Instant Song」は、今後どこでカバーされても盛り上がる名曲として受け継がれていくはずだ。ただ、2025年の暮れに聴いた「Shadow Boxing」は今の細美武士にしか歌えないものだった。過去にこんなに泣かせる曲はなかったし、数年後になればまた別の視点が生まれていく。今だけのMONOEYES。その表現はきっと、ここからさらに深く色濃いものになっていく。セットリストは10周年を意識したメモリアル的なものだったが、このホールが特別だとは思わなかった。今の彼らには、これだけのスケールが当たり前のようによく似合っている。

取材・文◎石井恵梨子

撮影◎石井麻木、高田梓

■セットリスト＜MONOEYES 10th Anniversary Live “Firerunners”＞

2025年12月21日（日）神奈川・ぴあアリーナMM 1​. My Instant Song

2​. Ladybird

3​. Skippies

4​. グラニート

5​. Let It Burn

6​. Good Enough

7​. Adrenaline

8​. Roxette

9​. Free Throw

10​. Cold Reaction

11​. Reflections

12​. 明日公園で

13​. Interstate 46

14​. Fall Out

15​. Like We’ve Never Lost

16​. Ghosts of Yesteryear (Guest Gt:Mike Green)

17​. 3,2,1 Go

18​. 世界が眠る日

19​. Borders & Walls

20​. Somewhere On Fullerton

21​. アンカー

22​. Get Up

23​. When I Was A King

24​. リザードマン Encore

1​. Shadow Boxing

2​. Run Run Encore2

1​. Two Little Fishes

2​. 彼は誰の夢

