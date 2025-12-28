Î¢¥¢¥«ÁûÆ°¢ª³èÆ°µÙ»ß¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ËÌÀîè½±û¤¬¤Ò¤Ã¤½¤êÂ´¶È¡¡Æ±´ü¡Ö¥ê¥Ï¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤ä¤ê»Ä¤·¤â
¡¡¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤ÎËÌÀîè½±û(22)¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà¡¦Âç¥Ûー¥ë¤Ç¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¤··ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈäÏª¤Ê¤¯¡Ä¥´ー¥¸¥ã¥¹¥É¥ì¥¹¤ÇÂ´¶È¤·¤¿
¡¡SNS¤Ë¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥·ー¥Ö¥ëー¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î²èÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ËÌÀî¡£¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯È¾¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿!¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«?ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¿´¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹!!¡×¤ÈÀËÊÌ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎµÒÀÊ¿ô¤ÏÌó1100¡£²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤äÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ê¤É¤ÎÂç²ñ¾ì¤Ç²Ú¤ä¤«¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Á¤Ë¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¸µ¥êー¥Àー¡¦Éèµ×Â¼À»(29)¤À¤±¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌÀî¤ÈÆ±´ü¤Î»³粼°¦À¸(¤á¤¤¡á20)¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é1Æü¥ê¥Ï¤Ç¡¢±þ±ç¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öè½±û¤Á¤ã¤ó¤Î¥°¥ëー¥×¤Ø¤ÎÉüµ¢¡¢15´ü3¿Í¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢³ð¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤ÏÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢è½±û¤Á¤ã¤ó¤Î·è¤á¤¿¿·¤·¤¤Æ»¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆ±´ü¡¦²¬Â¼¤Û¤Þ¤ì(20)¤Ï¡ÖÆ±´ü¤Ç¤¢¤ëËÌÀîè½±û¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ´¶È¤ÎÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Öè½±û¤Á¤ã¤ó¤È°¦À¸¤È¤Û¤Þ¤ì¤Î3¿Í¤¬¤â¤¦¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤ò²Î¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¡ØÂç¤¤¤Æ·¡Ù¤â²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢15´ü¤¬°¦À¸¤È2¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¡¢15´ü¶Ê¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¿Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤±¤É¤³¤ì¤À¤±¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï2019Ç¯¤Ë»³粼¡¢²¬Â¼¤È¤È¤â¤Ë15´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡Ö¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5ºý¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¥½¥í¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤Àº£Ç¯¤Î4·î¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÎ¢¥¢¥«¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ëSNS¾å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Î®½Ð¡£¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤äÆ±´ü¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½Åª¤Ê¶òÃÔ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È¯³Ð¸å¤Ë¤ÏËÌÀîËÜ¿Í¤¬¤½¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¼Õºá¤ò¤·¤¿¤¬¡¢Æ±·î17Æü¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å12·î3ÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Æ¤« HAPPY¤ÎHAPPY!/»ä¤Î¥é¥ß¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ªー¥Í¡ÊLamentazione¡Ë¡×¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë