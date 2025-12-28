¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Û¡í¥Ë¥å¡¼¥¢¥Õ¥í¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡íÃÂÀ¸¡ª¡¡ÃæÀÐÌ«¡¡¹ë²÷·þ¤ê¤ÇÀ¤Âåâ1
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ï28Æü11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±µ³¤ÎÃæÀÐÌ«¡Ê21¡áËÌ³¤Æ»¡¦125´ü¡Ë¤¬¥Ð¥Ã¥¯¸åÊý¤«¤é¹ë²÷¤Ë·þ¤Ã¤Æ1Ãå¡£Í¥¾¡¾Þ¶â790Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë¿¹ÅÄ°ìÏº¡¢3Ãå¤Ï·ª»³ÏÂ¼ù¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¢¥Õ¥í¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£ÍÜÀ®½ê»þÂå¤«¤é¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæÀÐ¤¬¹ë²÷¤Ë·þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿³«ºÅ¡£³Í¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È21ºÐ¤é¤·¤¯¶þÂ÷¤Ê¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±µ³¤Ç½é¼ê¤Ï7ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¥ì¡¼¥¹¤òÆ°¤«¤¹Ãæ¡¢¤¸¤Ã¤È¸åÊý¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¤¿¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï»Ä¤ê1¼þ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¡£¡Ö¥Û¡¼¥à²á¤®¤Ë´Ë¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ÆµÓ¤â¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê½Ð¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥°¥ó¥°¥ó²ÃÂ®¡£À¤³¦¤ÇÀï¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°ìµ¤¤ËÁ°ÃÄ¤ò¤Î¤ß¹þ¤ß¡¢À¤Âåâ1¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Ï¥¢¥Õ¥í¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë»³ºê¸¿Í¤¬¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ò°úÂà¡£¡Ö¸¿Í¤µ¤ó¤Ë´«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¡£È±·Á¤À¤±¤ÇÌÜÎ©¤¿¤º¤ËµÓ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¸¿Í¤µ¤ó¤ÏÀ¨¤¤Áª¼ê¤À¤±¤É¡¢Ä¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤È¤·¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¤³¤ì¤ÇËþÂ¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¶¥µ»¤Ç¤Ï¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¡ËA¥Á¡¼¥à¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¶¥ÎØ¤Ç¤ÏG1¤Ë½Ð¤ÆËÌÆüËÜ¤ÎÀèÆ¬¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÎÏ¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç¡£ÍèÇ¯¤âÈ±·Á°Ê¾å¤Ë¤½¤ÎµÓÎÏ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¡þÃæÀÐ¡¡Ì«¡Ê¤Ê¤«¤¤¤·¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë11·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£»äÎ©È¡´ÛÂçÃ«¹âÂ´¡£24Ç¯5·î¡¢125´ü¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï85Àï55¾¡¡£»Õ¾¢¤ÏÂç¿¹·Ä°ì¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢81¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£