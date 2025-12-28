有馬記念の売り上げは713億4520万6100円で対前年比129・5％で昨年の550億8305万7100円を約163億円上回り、99年（727億8710円＝優勝馬グラスワンダー）以来、26年ぶりで21世紀初の「700億超え」となった。今回の売り上げは史上歴代8位の記録。テレビドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」効果で、大盛況となった。

有馬記念の過去最高売り上げはサクラローレルが優勝した96年の875億104万2400円。

JRAは28日、全日程を終了。今年1年間の発売金3兆5059億6687万8300円（レコードは97年の4兆161万5444万1100円）は対前年比同105・2％、売得金3兆4853万1261万100円（レコードは97年の4兆6億6166万3100円）で同105・2％で、発売金、売得金ともに14年連続で前年を上回った。開催競馬場の入場者数も522万9792人で対前年比101・8％と数字を伸ばした。

JRAの小林哲也お客さま担当理事は「本年は京都競馬場が開設100周年、新潟競馬場が60周年という大きな節目を迎えました。これを記念して、JRAウルトラプレミアムやJRAスーパープレミアムなどの施策を通じて、多くのお客さまにご参加いただき、心より厚く御礼申し上げます」とコメントした。