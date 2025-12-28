日本スケート連盟は28日、スピードスケートのミラノ・コルティナ五輪代表男女計14人を発表した。女子で1000メートル2連覇、本命1500メートルで金メダルを狙う高木美帆（TOKIOインカラミ）や500メートルで表彰台を狙う吉田雪乃（寿広）、男子500メートルで22年北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）らが選ばれた。

高木は「身が引き締まる思い。とうとう近づいてきた。残り日数が少ないので、1日を大切にしながら、目指し続けたゴールにたどり着けるように全速力で向かっていきたい」と意気込み。個人2種目、団体追い抜きを含めて3種目に臨む大舞台を見据えた。

以下は代表の14人。

【男子】森重航（オカモトグループ）、新濱立也（高崎健大）、倉坪克拓（長野県競技力向上対策）、山田和哉（ウェルネット）、野々村太陽（博慈会）、佐々木翔夢（明治大学）、蟻戸 一永（ウェルネット）

【女子】郄木美帆（TOKIOインカラミ）、佐藤綾乃（ANA）、野明花菜（立教大学）、堀川桃香（富士急行）、吉田雪乃（株式会社寿広）、山田梨央（直富商事）、稲川くるみ（光文堂インターナショナル）