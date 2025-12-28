建設開始から33年を要し「11111」の日に開業

中国地方のJR西日本伯備線と福塩線をつなぐバイパス線のような路線が、第三セクター鉄道である井原（いばら）鉄道の井原線です。岡山県総社市の総社駅と、広島県福山市の神辺駅の全長約42kmを結びます。

総社から乗り込んだ筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）は、駅名標の表記が長い駅が大半を占めていることに気づきました。背景には、開業まで紆余曲折をたどり、2018年の西日本豪雨では全線復旧まで2か月弱を要するといった“いばらの道”を乗り越えた三セク鉄道の知恵がありました。

井原線は、もともと国鉄の新線にするため1966年に工事が始まりました。しかし、経営難に陥った国鉄の改革に伴い、1980年に建設を凍結。岡山県と広島県、沿線自治体などが出資する井原鉄道が1987年に設立され、88年工事を再開。開業したのは平成11（1999）年1月11日の「1並び」の日で、国鉄による建設開始の実に33年後のことでした。

総社で井原鉄道のプラットホームは5、6番線、隣のJR西日本は0―3番線で、「4番線」は欠番になっています。JR西日本から乗り継ぐには橋上駅のJR改札口をいったん出て、「井原線入口」の看板のある場所からホームに下ります。

止まっていた1両のステンレス製ディーゼル車両「IRT355形」に乗り込み、乗車口で整理券を取ってクロスシートに腰かけました。IRTは「井原鉄道の列車」を意味する英語の「Ibara Railways Train」の頭文字を取っており、「355」は搭載しているディーゼルエンジンの最高出力「355馬力」にちなんでいます。

面白いのはJR西日本とは別のホームを使いながらも、隣の清音（総社市）までは複線で電化された伯備線の線路を走ることです。この区間で井原鉄道は、JR西日本が保有する線路を借用する第二種鉄道事業者になっています。井原鉄道の初乗り運賃は大人250円ですが、総社―清音間はJR西日本と同じ190円の特定運賃で乗ることができます。

河川近くに残る豪雨の痕跡

総社では数人の乗客しかいませんでしたが、清音で約20人が乗ってきました。高校生の通学利用や、伯備線の倉敷方面からの乗り換え客があるためです。



井原鉄道の橋梁から眺めた高梁川（大塚圭一郎撮影）



清音から先は非電化の単線区間が続きます。隣の川辺宿（倉敷市）までの間の高梁川に架かる橋梁は716.3mと井原鉄道の橋梁で最長で、なかなかの風格があります。

大阪府在住で出身地の岡山県井原市へ向かっていた男性は「この路線はローカル線でも高架が多いので、高い場所からの田園風景や山々の景色を見渡せるのがいいんですよね。本当に美しいと思います」と話しました。「出身地だからひいき目もあるかもしれないけれども」と男性は笑いましたが、マイカー利用に押されがちなローカル鉄道にとって、地元の出身者や在住者が胸を張れる存在であることは本当に大切です。

総社から3駅先にある吉備真備（倉敷市）の駅名は、地元出身の奈良時代の学者・政治家で、遣唐使にも派遣された吉備真備にちなみます。駅名標の下には吉備真備と遣唐使の船をあしらったイラストが添えられていました。

男性は沿線を流れる小田川を指さして「あそこにある復興防災公園（まびふれあい公園）には2024年に天皇・皇后両陛下がお見えになり、西日本豪雨の復興状況を視察しました」と解説してくれました。この周辺は西日本豪雨の被害が特に大きく、小田川の堤防などが決壊して広い地域が水没するなど大きな被害が出ました。

2024年に開園した復興防災公園は遊具や芝生が敷かれた空間が広がり、普段は遊んだり、運動したりできる空間として活用されています。一方で大雨などの災害時には車で一時避難したり、住民を避難させるヘリコプターを発着させるヘリポートとして使ったりできます。

なお、人名および駅名の吉備真備の読みは「きびのまきび」ですが、倉敷市にある所在地の真備町は「まびちょう」と読みます。

筆者が乗った列車は総社を発車して39分後に主要駅の井原（井原市）に到着。「この先も良い景色がありますから是非楽しんでください」と言ってくれた男性を含め、15人ほどが下車しました。中央にガラス張りの三角錐を設けた駅舎は目を引き、構内には井原観光案内所や売店、飲食店、特産品のデニムを販売する「井原デニムストア」などが入っています。この駅舎の豪奢な造りは、「井原鉄道の開業は井原市民の悲願だった」という男性の言葉を裏付けていました。

筆者が乗った列車は対向列車との行き違いのため8分停車し、井原から16分で終点の神辺に到着しました。井原鉄道の3往復は福塩線に乗り入れて福山（福山市）まで直通運転しており、これらの列車は神辺で福塩線のホームを使います。

長ーい駅名のワケ

駅に停車時に車窓から駅名標を眺めていて気づいたのは、駅名の前に長い「駅名ネーミングライツ（副駅名）」が付いている駅が実に多いことです。井原鉄道の15駅のうち、ネーミングライツが付いているのは過半数の8駅に達します。



子守唄の里高屋の駅名標（大塚圭一郎撮影）



ネーミングライツは開業25周年を迎えた2023年度に始まり、井原線全15駅で募集を始めました。価格は年間33万―110万円（税込み）で、新たにネーミングライツを取得した際には4万4000円の駅名標改修費がかかります。

初年度に6駅で契約し、現在は8駅に増えているのは上々の滑り出しです。最初は駅名標に副駅名を表示する特典だけだったものの、2024年度からは、列車が駅に停車する際に車内放送でその駅の命名権を持つスポンサーの放送を流すようにしました。こうした営業努力を重ね、スポンサーの一段の呼び込みを狙います。

なお、まるでネーミングライツを冠したような名称の「子守唄の里高屋」（井原市）と「早雲の里荏原」（同）はともに正式な駅名です。うち早雲の里荏原にはネーミングライツが付いており、これを含めると「早雲VILLAGE（化繊ノズル製作所）前早雲の里荏原」という、丸カッコも含めて26字もあるとても長い表記になります。

井原鉄道は開業後に経営難に陥り、負担軽減のために2006年度には沿線自治体などが線路などのインフラ部分の費用を負担する「みなし上下分離」方式に移行しました。一方で会社としてもたゆまぬ経営努力をしており、ネーミングライツを積極的に集め、「デニムトレイン」や「夢やすらぎ号」、「スタートレイン」などと名付けられた装飾車両を通常の列車に運用して好評を博しています。

開業までの道のりも、駅名標の表記も、地元から支援されてきた歴史も「長ーい」づくしの井原鉄道は、これからも息長く走り続けることでしょう。