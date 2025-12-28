1ËÜ¤Ï¼ùÎð1000Ç¯Ä¶¤È¿äÄê¡ÄÈøÏÉ¿À¼Ò¤ÇÌó18m¤Î¤·¤áÆì¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨ 2ËÜ¤ÎÂçÆï¤Ï¡ÈÉ×ÉØÆï¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë
¡¡»°½Å¸©ÈøÏÉ»Ô¤ÎÈøÏÉ¿À¼Ò¤Ç12·î28Æü¡¢¿·Ç¯¤òÁ°¤Ë¤·¤áÆì¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤Ï¡¢¿À¼Ò¤Î¿¦°÷¤ä»á»Ò¤é¤ª¤è¤½100¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢»°½Å¸©¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë2ËÜ¤ÎÂçÆï¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤ª¤è¤½18m¤Î¤·¤áÆì¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2ËÜ¤ÎÂçÆï¡¢Âç¤¤¤Êý¤Ï¼ùÎð1000Ç¯°Ê¾å¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢¤â¤¦°ìËÜ¤È¹ç¤ï¤»É×ÉØÆï¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅÂ¤Î¤·¤áÆì¤âÄ¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¶Æâ¤Ï¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁõ¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
